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Военное обозрение

Латвия и Эстония призвали страны НАТО вернуть всеобщую воинскую повинность на фоне «российской угрозы»

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Источник изображения: topwar.ru

Прибалтийские лимитрофы продолжают запугивать Европу якобы исходящей от России "угрозой". Дошло уже до того, что Прибалтика чуть ли не потребовала от стран НАТО вернуть всеобщую воинскую повинность, не говоря уже о расходах на оборону. Об этом сообщает Financial Times.

Три балтийских республики до того боятся Россию, что готовы предлагать что угодно, лишь бы страны НАТО могли хоть что-то противопоставить российской армии. Понимая, что карликовые армии европейских стран просто не смогут справиться с российскими войсками, прошедшими через конфликт на Украине, Латвия и Эстония призвали их вернуть службу по призыву, а также поднять уровень военных расходов, введя специальный налог на оборону.

В частности президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в беседе с корреспондентом британского издания заявил, что только принятие всеобщей воинской повинности во всех государствах НАТО поможет справиться с проблемами набора военнослужащих. Также он подчеркнул, что расходы на оборону нужно поднимать до уровня холодной войны, поскольку угроза со стороны России никуда не делась.

С большинством союзников по НАТО мы должны быть откровенны: нам придется вернуться к расходам времен холодной войны

- заявил латвийский лидер.

Вторил ему и эстонский президент Алар Карис. По его словам, Европе необходимо ввести специальный оборонный налог, который позволит финансировать растущие военные расходы Европы. Как отметил Карис, перед Европой стоит задача выйти на уровень военных расходов "как у США".

Кстати, Латвия вернула воинскую повинность, так как не в состоянии набрать необходимое количество военнослужащих, а вот Эстония только собирается это сделать. В Литве имеется срочная воинская служба, сейчас призывников отбирают с помощью лотереи, но в планах властей перейти к полноценному призыву.

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Страны
Латвия
Литва
Россия
Украина
Эстония
Проекты
NATO
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