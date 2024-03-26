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ТАСС

Бывший посол Британии в РФ выступил за переговорное решение конфликта на Украине

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Тони Брентон
Тони Брентон.
Источник изображения: Internet

Тони Брентон сообщил, что Западу будет сложно гарантировать победу Украины, поскольку Россия "интенсивно инвестирует в войну" и "с некоторым успехом превращается в очередную Спарту", чтобы взять верх в конфликте

ЛОНДОН, 25 марта. /ТАСС/. Конфликт на Украине должен быть урегулирован путем переговоров с учетом интересов Киева и Москвы. Такое мнение выразил бывший посол Великобритании в РФ (2004-2008) Тони Брентон в статье для газеты Financial Times.

По его словам, Западу будет сложно гарантировать победу Украины, поскольку Россия "интенсивно инвестирует в войну" и "с некоторым успехом превращается в очередную Спарту", чтобы взять верх в конфликте. Брентон отметил, что поставки западных танков и кассетных боеприпасов не смогли обеспечить украинской стороне ожидаемое преимущество на поле боя.

Кроме того, британский дипломат подчеркнул, что в случае пролонгации конфликта на Украине "международная репутация Запада продолжит падать", поскольку страны, представляющие 80% населения мира, частично винят западные столицы в провоцировании боевых действий из-за расширения НАТО. Брентон добавил, что из-за конфликта на Украине Запад не может эффективно реагировать на другие вызовы, в частности на ситуацию в секторе Газа.

Дипломат заявил, что "взрослым ответом" на конфликт на Украине станут переговоры. "В общих чертах итог уже очевиден. Украина выживет как независимая демократия с прочными связями с Западом. Это потребует надежных гарантий безопасности, в том числе для россиян. Произойдет территориальный раздел, при котором большая часть Украины останется украинской, но некоторые части, которые этого не хотят (особенно Крым), станут российскими. Да, это будет болезненно для всех, кого это касается; но, возможно, менее болезненно, чем еще как минимум два года кровавой бойни", - написал Брентон. 

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Страны
Великобритания
Россия
Украина
Проекты
NATO
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