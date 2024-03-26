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ЦАМТО

Дания предлагает истребители F-16A/B ВВС Аргентины

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Истребители Lockheed Martin F-16AM Fighting Falcon ВВС Дании на датской авиабазе Скридструп, 26.05.2023
Истребители Lockheed Martin F-16AM Fighting Falcon ВВС Дании на датской авиабазе Скридструп, 26.05.2023.
Источник изображения: Bo Amstrup / АР

ЦАМТО, 25 марта. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен планирует в ближайшие дни посетить Аргентину для продвижения проекта и, возможно, подписания контракта на поставку 24 самолетов F-16A/B Блок.15 аргентинским ВВС.

Как сообщает Infodefensa.com, принципиальное решение о приобретении F-16 было принято в конце 2023 года, а в январе 2024 года закупку одобрил президент Аргентины Хавьер Милей с условием наличия средств (следует отметить, что до сих пор не выделены 10 млн. долл. для первого платежа за четыре самолета P-3 "Орион", приобретенных для ВМС Аргентины в ноябре 2023 года).

По данным источников Infodefensa.com, контракт общей стоимостью 650 млн. долл. будет разделен на две части. Так, сумма в 338 млн. долл. будет выделена на приобретение 24 самолетов F-16A/B Блок.15, одного невооруженного самолета F-16 Блок.10 для обучения технических специалистов, запасных двигателей, контейнеров целеуказания и разведки, средств радиоэлектронной борьбы, шлемов с нашлемной системой целеуказания JHMCS, инструмента, запасных частей, другого оборудования и услуг обучения. Еще 312 млн. долл. требуется на закупку вооружений, включая ракеты AIM-9X "Сайдуиндер", AIM-120D AMRAAM и другое вооружение класса "воздух-земля".

Командование Вооруженных сил Аргентины продолжительное время стремится закупить новые истребители. Последние самолеты "Мираж" были сняты с вооружения ВВС страны в 2015 году после 43 лет эксплуатации (их общий налет составил 131 тыс. часов). На сегодняшний день в составе ВВС находятся, в основном, учебно-тренировочные самолеты и нескольких штурмовиков A4-AR.

За прошедшие годы ВС Аргентины получили множество предложений на поставку самолетов из состава ВВС нескольких западных стран, часть из которых была нереализуема из-за политических ограничений, а также новых машин китайского и российского производства. Тем не менее, экономические проблемы, отсутствие политической воли и британское эмбарго пока не позволили реализовать покупку.

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Страны
Аргентина
Дания
Продукция
AIM-9
AMRAAM
F-16
P-3 Orion
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