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Военное обозрение

Южная Корея приступает к разработке баллистических ракет корабельного базирования

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Источник изображения: topwar.ru

В Южной Корее одобрили начало новой программы создания баллистических ракет корабельного базирования. Программа «Баллистическая ракета класса «корабль-земля»» (Hyunmoo-IV-2) была одобрена на заседании Комитета по продвижению оборонных программ 22 марта.

Программа создания баллистических ракет направлена на разработку и закупку новой баллистической ракеты корабельного базирования для высокоточной атаки основных целей противника на больших расстояниях. Исследовательские и опытно-конструкторские работы будут проводиться Южнокорейским агентством оборонных разработок (ADD).

Разработка ракет и детальное проектирование будет завершено к 2028 году и обойдется в 237,1 миллиарда вон (176 миллионов долларов США). Общая продолжительность программы, включая производство последней ракеты, рассчитана до 2036 года, а общая стоимость программы составляет около 680 миллиардов вон (506 млн долларов).

Планируется, что баллистические ракеты класса «корабль-земля» будут установлены на борту трех типов кораблей ВМС Республики Корея: эсминцы класса KDX-III-II; будущий корейский эсминец следующего поколения KDDX; будущий ударный корабль Joint Strike Ship.

Корабельная баллистическая ракета будет запускаться с корейской системы вертикального пуска KVLS-II, разработка которой должна завершиться параллельно с разработкой ракеты «корабль-земля».

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Страны
Южная Корея
Продукция
Hyunmoo
Компании
ADD
Проекты
1135 Буревестник
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