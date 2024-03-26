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ЦАМТО

В Польшу доставлена очередная партия ОБТ K2

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Южнокорейский танк Black Panther K2 в польском военно-морском порту Гдыня, Польша. 6 декабря 2022 года
Южнокорейский танк Black Panther K2 в польском военно-морском порту Гдыня, Польша. 6 декабря 2022 года.
Источник изображения: © AP Photo / Michal Dyjuk

ЦАМТО, 25 марта. Агентство вооружений МНО Польши сообщило о доставке в страну еще двух партий основных боевых танков K2 "Блэк Пантер" южнокорейского производства.

После доставки трех ОБТ 11 марта, в последующий период в порт Гдыня на борту грузовых судов прибыло еще 15 танков. Так, 17 марта были доставлены 4 танка, а 19 марта – еще 11. Таким образом, на текущий момент ВС Польши получили в общей сложности 46 ОБТ K2 из 180 заказанных.

По имеющимся данным, всего в этом году в Польшу должны быть доставлены 56 танков K2 (осталось поставить 38 ед.). Еще 96 ОБТ будут поставлены в 2025 году. Таким образом, ВС Польши частично восполнят пробелы, возникшие в результате передачи Украине более 250 танков Т-72, 30-60 танков PT-91 и 14 танков "Леопард-2A4".

Согласно заявлениям МНО Польши, в этом году планируется еще одна закупка танков для ВС Польши, которая может включать дополнительные ОБТ К2.

Как сообщал ЦАМТО, 26 августа 2022 года Агентство вооружений МНО Польши подписало исполнительные контракты на поставку ВС Польши основных боевых танков K2 и самоходных гаубиц K9A1.

Контракт с Hyundai Rotem стоимостью 3,37 млрд. долл. (16 млрд. злотых) предполагает поставку в течение 2022-2025 гг. 180 танков K2, включая пакеты обучения, логистики и значительную партию боеприпасов (десятки тысяч 120-мм боеприпасов различных типов).

Первая партия из 24 самоходных гаубиц K9 и 10 ОБТ K2 была доставлена в порт Гдыня в декабре 2022 года. Позднее в Польшу были доставлены еще три партии танков. Как планируется, поставки будут завершены в 2025 году.

В итоге Министерство национальной обороны Польши планирует приобрести до 1000 танков K2/K2PL (PL – полонизированный вариант) и 672 гаубицы K9A1/K2PL. Часть этой техники должна быть произведена в Польше в рамках широкой промышленной кооперации.

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Страны
Польша
Украина
Южная Корея
Продукция
K2
K9 Thunder
Leopard-2
PT-91
Т-72
Компании
Hyundai
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