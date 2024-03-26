Готовится пакость? Военный политолог об инциденте над Баренцевым морем

Военный политолог Глазунов: не вижу ничего хорошего в том, что в США нас хвалят

ВВС США назвали безопасными и профессиональными действия пилота МиГ-31, который не допустил нарушения границы РФ бомбардировщиками B-1. В эфире радио Sputnik изменение риторики США в отношении наших летчиков прокомментировал военный политолог Олег Глазунов.

В США назвали "профессиональными и безопасными" действия пилота истребителя-перехватчика МиГ-31, который не допустил над Баренцевым морем нарушения границы России двумя американскими бомбардировщиками B-1.

"К паре B-1 приблизился российский самолет, но взаимодействие было сочтено безопасным и профессиональным", – сказано в пресс-релизе ВВС США.

В Минобороны РФ накануне сообщили, что МиГ-31 был поднят для опознания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы, при его приближении бомбардировщики удалились от российских рубежей.

В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов прокомментировал ситуацию.

"Американцы нас хвалят, но я здесь не вижу ничего хорошего. Действительно, они восхищены нашими летчиками, которые имеют богатый боевой опыт, потому что мы постоянно вынуждены отражать различного рода агрессии, в том числе со стороны США, которые пытаются нарушить нашу государственную границу. Я хочу обратить внимание на то, что и перед событиями на Украине американские самолеты постоянно пытались нарушить границу в районе Черного моря, постоянно проводили разведывательную работу. Поэтому меня больше беспокоит не оценка действий нашего летчика, а что там делают американские самолеты. Не разрабатывают ли они маршруты? Неслучайно сейчас висит в воздухе, что блок НАТО готовится какую-то пакость применить против России. А то, что хвалят – пусть хвалят, у нас действительно хорошие летчики, которые способны выполнять все боевые задачи, которые перед ними ставит государство по защите наших границ", – сказал Олег Глазунов.