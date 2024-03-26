Готовится пакость? Военный политолог об инциденте над Баренцевым морем

Военный политолог Глазунов: не вижу ничего хорошего в том, что в США нас хвалят
ВВС США назвали безопасными и профессиональными действия пилота МиГ-31, который не допустил нарушения границы РФ бомбардировщиками B-1. В эфире радио Sputnik изменение риторики США в отношении наших летчиков прокомментировал военный политолог Олег Глазунов.
В США назвали "профессиональными и безопасными" действия пилота истребителя-перехватчика МиГ-31, который не допустил над Баренцевым морем нарушения границы России двумя американскими бомбардировщиками B-1.
"К паре B-1 приблизился российский самолет, но взаимодействие было сочтено безопасным и профессиональным", – сказано в пресс-релизе ВВС США.
В Минобороны РФ накануне сообщили, что МиГ-31 был поднят для опознания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы, при его приближении бомбардировщики удалились от российских рубежей.
В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов прокомментировал ситуацию.