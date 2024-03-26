Войти
РИА Новости

Готовится пакость? Военный политолог об инциденте над Баренцевым морем

249
0
0
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Военный политолог Глазунов: не вижу ничего хорошего в том, что в США нас хвалят

ВВС США назвали безопасными и профессиональными действия пилота МиГ-31, который не допустил нарушения границы РФ бомбардировщиками B-1. В эфире радио Sputnik изменение риторики США в отношении наших летчиков прокомментировал военный политолог Олег Глазунов.

В США назвали "профессиональными и безопасными" действия пилота истребителя-перехватчика МиГ-31, который не допустил над Баренцевым морем нарушения границы России двумя американскими бомбардировщиками B-1.

"К паре B-1 приблизился российский самолет, но взаимодействие было сочтено безопасным и профессиональным", – сказано в пресс-релизе ВВС США.

В Минобороны РФ накануне сообщили, что МиГ-31 был поднят для опознания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы, при его приближении бомбардировщики удалились от российских рубежей.

В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов прокомментировал ситуацию.

"Американцы нас хвалят, но я здесь не вижу ничего хорошего. Действительно, они восхищены нашими летчиками, которые имеют богатый боевой опыт, потому что мы постоянно вынуждены отражать различного рода агрессии, в том числе со стороны США, которые пытаются нарушить нашу государственную границу. Я хочу обратить внимание на то, что и перед событиями на Украине американские самолеты постоянно пытались нарушить границу в районе Черного моря, постоянно проводили разведывательную работу. Поэтому меня больше беспокоит не оценка действий нашего летчика, а что там делают американские самолеты. Не разрабатывают ли они маршруты? Неслучайно сейчас висит в воздухе, что блок НАТО готовится какую-то пакость применить против России. А то, что хвалят – пусть хвалят, у нас действительно хорошие летчики, которые способны выполнять все боевые задачи, которые перед ними ставит государство по защите наших границ", – сказал Олег Глазунов.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
В-1В Lancer
МиГ-31
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Похожие новости
22.10.2020
Стратегические бомбардировщики ВВС США пролетели над Беринговым морем
06.07.2020
Рутинные провокации
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
06.05.2013
МиГ-31: реальность и перспективы Возобновить производство, модернизировать или создавать новый истребитель-перехватчик
29.04.2013
Еще раз о тринадцатой cтатье
29.01.2013
Армии XXI века: звон мечей и стон булата
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.03 07:14
  • 12
Российские корабли накрыла «Штормовая тень»
  • 26.03 06:54
  • 361
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.03 03:28
  • 3
Песков заявил, что Россия находится в состоянии войны
  • 26.03 02:59
  • 2
Небезоблачный юбилей: Ил-76 полвека в воздухе
  • 25.03 16:37
  • 0
НАТО готовит воздушный компонент для действий на Украине
  • 25.03 16:23
  • 0
Белорусские «змагары» – вор ворует, а мир горюет
  • 25.03 15:37
  • 16
Российский завод начал в три смены выпускать трехтонные супербомбы. На что они способны?
  • 25.03 09:15
  • 1
Опубликованы кадры ранее неизвестного китайского ударного вертолета
  • 25.03 02:04
  • 3
"Обрушение всего украинского фронта". Ждать ли прорыва ВС РФ летом?
  • 24.03 21:54
  • 0
О террористических атаках, и обороне от них.
  • 24.03 20:42
  • 2681
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.03 13:41
  • 2
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35
  • 24.03 13:01
  • 4
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 24.03 12:45
  • 5
Крылатые ракеты Х-101 и Х-102
  • 24.03 12:39
  • 2
Армия США получила первые ракеты PrSM