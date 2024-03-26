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ТАСС

Forbes: российские дроны быстро обнаруживают и уничтожают лучшее оружие ВСУ

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Применение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военной техники ВСУ
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военной техники ВСУ.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Журналист Дэвид Акс отметил, что российские разведывательные БПЛА передают более качественные данные большему количеству артиллерийских и ракетных батарей

НЬЮ-ЙОРК, 25 марта. /ТАСС/. Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) стали быстрее обнаруживать и уничтожать лучшие вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение выразил журналист Дэвид Акс в материале в журнале Forbes.

По оценке Акса, российские войска разработали тактику уничтожения украинского вооружения с использованием бесплиотников и артиллерии. Журнал пишет, что российские разведывательные дроны передают более качественные данные по сети большему количеству артиллерийских и ракетных батарей. В результате беспилотники быстрее обнаруживают и уничтожают цели, а Украина теряет тем самым одно из главных своих преимуществ, заключающееся в "относительной свободе передвижения".

"Украинские командиры должны понимать, что их войска и техника больше не находятся в безопасности на расстоянии 50 миль (80 км - прим. ТАСС) от линии фронта - особенно в дневное время на открытой местности", - пишет Акс.

Ранее американская газета The New York Times сообщила, что российские военные показывают лучшие по сравнению с Украиной результаты в сфере радиоэлектронной борьбы, а также превосходят Киев по вопросам координации между подразделениями. По оценке газеты, в распоряжении ВС РФ больше оборудования, которое позволяет подавлять сигналы украинской техники, а также глушить БПЛА на поле боя. При этом технологии позволяют РФ не глушить собственные дроны и продолжать координировать траектории их полетов, несмотря на помехи. "Ничего подобного на украинской стороне нет", - сказал изданию неназванный оператор дрона из рядов ВСУ.

По данным газеты, существенную роль в таком преимуществе РФ над Украиной играет отсутствие у Киева командной структуры, которая позволила бы координировать действия беспилотников по всей линии фронта. 

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