Бельгийская компания John Cockerill раскрыла подробности новой противодроновой пушечной системы

Источник изображения: topwar.ru

Во время выставки DIMDEX 2024 бельгийская компания John Cockerill раскрыла подробности своей новой разработки – 30-мм пушечной системы, предназначенной для борьбы с дронами.

Как отмечается в издании EDR Magazine, в течение двух недель на полигоне в Болгарии проводились стрельбы из нового изделия по БПЛА различных размеров, летающих с разной скоростью. Заявляется, что они прошли успешно. Поражение БПЛА осуществлялось с использованием искусственного интеллекта программируемыми боеприпасами воздушного подрыва, выпущенными из 30-мм пушки Mk 44S калибра 30х173 мм от компании Northrop Grumman. Огневая установка будет размещаться на турелях C1030 и C3030 от John Cockerill.

Источник изображения: topwar.ru

ИИ представляет собой программный автотрекер, умеющий противодействовать сложным угрозам в лице небольших дронов класса 1, которые отличаются чрезвычайно низкой радиолокационной, визуальной и инфракрасной заметностью.

ИИ, работающий совместно со стандартным радаром, автоматически отслеживает цель и управляет турелью, предвидя траекторию движения дрона. Параллельно компьютер управления огнем рассчитывает оптимальную точку детонации для 30-мм боеприпасов с программируемым воздушным подрывом. В зависимости от опции, выбранной стрелком, СУО может рассчитать последовательность стрельбы одиночными выстрелами или трехзарядными очередями.

Источник изображения: topwar.ru

В ходе испытаний, проведенных на полигоне в Болгарии, новый комплекс был способен поражать небольшие беспилотники класса 1 на дальности около 1000 м с помощью одного 30-мм программируемого снаряда.

Чтобы победить дроны, необходимо объединить целый ряд элементов

- заявляют в компании.

В течение года будут проводиться дальнейшие работы и стрельбы с целью повышения квалификации системы. Её готовность ожидается к концу текущего года.