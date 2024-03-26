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Военное обозрение

«Получат значительный прирост мощности»: Индия приступает к модернизации БМП-2

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Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Индии одобрило реализацию программы глубокой модернизации БМП-2, которая является основой механизированных подразделений армии страны.

Улучшение этих машин особенно важно с учетом текущей ситуации в Восточном Ладакхе, где БМП-2 были развернуты в большом количестве для противодействия китайским силам

- отмечается в издании IDRW.

Как указывается, БМП-2, в настоящее время производимые Ordnance Factory Board по российской лицензии, «должны получить значительный прирост мощности» благодаря компании Pinaka Aerospace Solutions, базирующейся в Бангалоре. Её ключевым вкладом является разработка полностью собственного блока управления коробкой передач TCU. Этот агрегат лежит в основе модернизации двигателя, обеспечивая целый ряд преимуществ.

Одной из самых больших проблем при модернизации БМП-2 была разработка нового двигателя и трансмиссии, которые позволили бы машине эффективно работать в труднопроходимой местности, особенно в горных регионах, таких как Восточный Ладакх. TCU от Pinaka решает эту проблему

- поясняется в издании.

TCU обеспечивает автоматическое переключение передач, оптимальную подачу мощности и интегрированное рулевое управление и торможение.

Однако программа модернизации БМП-2 выходит за рамки силовой установки. Она включает в себя внедрение различных улучшений, в том числе: приборов ночного видения (позволяют эффективно работать в условиях низкой освещенности); баллистической системы управления огнем (повышает точность и облегчает прицеливание); модернизированных систем связи (улучшают координацию на поле боя); усиленной брони.

В целом модернизация БМП-2 станет значительным шагом на пути к более мощной индийской механизированной пехоте

- говорится в издании.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Pinaka РСЗО
БМП-2
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