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ЦАМТО

Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры

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Теракт в Крокус Сити Холле
Теракт в Крокус Сити Холле.
Источник изображения: © РИА Новости Максим Блинов

ЦАМТО, 25 марта. Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры, которая занималась бы ликвидацией террористов и организаторов терактов за рубежом, подобной 4-му управлению НКВД СССР.

Об этом агентству "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

"Президент России Владимир Путин в своем выступлении заявил, что РФ найдет и покарает всех виновных в теракте в "Крокусе". Учитывая, что обозначен украинский след, могут быть установлены те, кто планировал это преступление, в том числе не только на Украине, но и в других зарубежных странах, встает вопрос о целесообразности создания в России подразделения, аналогичного 4-му управлению НКВД СССР, которое возглавлял генерал Павел Судоплатов", – сказал И.Коротченко.

Собеседник агентства напомнил, что данная структура занималась ликвидацией за рубежом лиц, совершавших диверсионно-террористические акции против советских граждан.

"Разумеется, если будет принято решение о формировании такой структуры, для нее потребуется соответствующая правовая база и отработанный механизм проведения соответствующих операций. В любом случае очевидно, что лица, виновные в массовой гибели мирных российских граждан, подлежат ликвидации как террористы, где бы и на территории каких бы государств они не находились", – подчеркнул И.Коротченко.

Директор ЦАМТО отметил, что подобная практика существует в Соединенных Штатах, где в отношении террористов и лиц, определенных как враги американского государства, проводятся операции возмездия, которые санкционирует президент США. Аналогичные операции также широко распространены в спецслужбах Израиля.

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Страны
Израиль
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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