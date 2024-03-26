Military TV заявил об огромных преимуществах авиабомб ФАБ-1500

Military TV: полет ФАБ-1500 корректируют с расстояния, считавшегося невозможным

Авиабомба ФАБ-1500 российского производства может корректироваться с расстояния, рекордного для боеприпасов подобного плана. Об этом заявил YouTube-канал Military TV в воскресенье, 24 марта.

«Аэродинамические улучшения ФАБ-1500 были не просто косметическими. Они позволили прицеливаться с таких расстояний, которые ранее считались недостижимыми. Это не обычное оружие разрушения, а стратегический инструмент, способный наносить хирургически точные удары», — сказано в видео.

Также упоминалось, что улучшенные тактико-технические характеристики вооружения российской армии, которые появляются благодаря профессиональным инженерам, существенно повлияли на баланс сил в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине в пользу РФ.

Ранее, 22 марта, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал «Известиям» о преимуществах трехтонной фугасной авиабомбы ФАБ-3000. По его словам, они корректируемые, планируемые и могут лететь на десятки километров, что в принципе делает их несбиваемыми. Кроме того, ФАБ-500 и ФАБ-1500 наилучшим образом показали себя в ходе СВО, особенно при освобождении Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

До этого, 10 марта, телеканал CNN сообщил, что применение Россией управляемых авиационных бомб ФАБ-1500 в ходе СВО привело к высокому уровню потерь в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). В материале отмечалось, что «у русских есть огромная мощь», которой можно разрушить оборонительные сооружения и вместе с тем увеличить потери украинской армии.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».