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Известия.ru

Military TV заявил об огромных преимуществах авиабомб ФАБ-1500

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Military TV: полет ФАБ-1500 корректируют с расстояния, считавшегося невозможным

Авиабомба ФАБ-1500 российского производства может корректироваться с расстояния, рекордного для боеприпасов подобного плана. Об этом заявил YouTube-канал Military TV в воскресенье, 24 марта.

«Аэродинамические улучшения ФАБ-1500 были не просто косметическими. Они позволили прицеливаться с таких расстояний, которые ранее считались недостижимыми. Это не обычное оружие разрушения, а стратегический инструмент, способный наносить хирургически точные удары», — сказано в видео.

Также упоминалось, что улучшенные тактико-технические характеристики вооружения российской армии, которые появляются благодаря профессиональным инженерам, существенно повлияли на баланс сил в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине в пользу РФ.

Ранее, 22 марта, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал «Известиям» о преимуществах трехтонной фугасной авиабомбы ФАБ-3000. По его словам, они корректируемые, планируемые и могут лететь на десятки километров, что в принципе делает их несбиваемыми. Кроме того, ФАБ-500 и ФАБ-1500 наилучшим образом показали себя в ходе СВО, особенно при освобождении Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

До этого, 10 марта, телеканал CNN сообщил, что применение Россией управляемых авиационных бомб ФАБ-1500 в ходе СВО привело к высокому уровню потерь в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). В материале отмечалось, что «у русских есть огромная мощь», которой можно разрушить оборонительные сооружения и вместе с тем увеличить потери украинской армии.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
ФАБ-500
Персоны
Путин Владимир
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