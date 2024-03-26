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ЦАМТО

В технополисе "ЭРА" обсудили состояние и перспективы развития информационных технологий в ВС РФ

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Военный инновационный технополис «Эра»
Военный инновационный технополис «Эра».
Источник изображения: D-Russia.ru

ЦАМТО, 25 марта. В технополисе "ЭРА" состоялась III научно-техническая конференция на тему: "Состояние и перспективы развития современной науки по направлению "Информационные технологии в ВС РФ".

В рамках конференции работа велась на пленарном заседании и в трех секциях. Конференция проходила не только в очном формате, но и с выступлениями ученых по видеоконференцсвязи. Участники выступили с докладами на темы:

"Сети и системы связи специального назначения в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации";

"Методики, модели и алгоритмы обеспечения информационной безопасности на программно-аппаратных платформах Вооруженных Сил Российской Федерации";

"Высокопроизводительные вычислительные комплексы и суперкомпьютерное моделирование в военно-научном сопровождении жизненного цикла ВВСТ".

Вопросы, которые поднимались на выступлениях, широко обсуждаемы и остро стоят перед современными информационными технологиями. Предметами дискуссий стали пути решения проблемы энергоэффективности системы ближнепольной магнитной связи; технологии оптимизации принятия решений и распределенного управления сложными организационно-техническими системами; создание доверенных информационных систем на примере архитектуры "Эльбрус".

Отдельно обсудили особенности группового применения беспилотных летательных аппаратов для решения комплексных задач.

Алексей Малахов, заместитель начальника центра – начальник научно исследовательского отдела Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института теоретической физики, доктор физико-математических наук, выступил с докладом о методе расчета для оптимизации защиты техники от радиации.

Обмен опытом, контактами, раскрытие потенциала и оценка возможности взаимодействия между участниками конференции – цели, которые были достигнуты на мероприятии. По итогам конференции лучшие доклады участников войдут в рецензируемый сборник научных трудов "Вестник Военного инновационного технополиса "ЭРА", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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