Rheinmetall поставит дополнительные ББМ "Боксер" ВС Германии

ЦАМТО, 25 марта. Компания Rheinmetall объявила о подписании 21 марта с ВС Германии контракта на поставку тяжелых транспортеров вооружений (Schwerer Waffentrager Infanterie) на базе бронемашины "Боксер".

В рамках соглашения ВС Германии получат до 123 новых бронемашины, которые станут важным элементом формируемых "средних сил".

Стоимость контракта составляет около 2,7 млрд. евро, включая обслуживание. Ожидается, что предсерийная ББМ будет поставлена в этом году. Поставки серийных бронемашин планируется начать в 2025 году и завершить в 2030 году.

Бюджетный комитет парламента Германии одобрил предложение о покупке ББМ на сумму 1,94 млрд. евро 20 марта 2024 года. Одновременно было одобрено предложение об оказании в течение 5 лет услуг обслуживания стоимостью около 750 млн. евро.

Тяжелые транспортеры вооружений заменят гусеничные бронемашины "Визель" ВС Германии и обеспечат непосредственную огневую поддержку действий пехотных подразделений тактического звена.

Тяжелый транспортер вооружений создан на базе бронированной разведывательной машины "Боксер" (CRV) ВС Австралии, которая также поставляется компанией Rheinmetall. Бронемашина с колесной формулой 8x8 будет оснащена двухместной башней Lance с 30-мм автоматической пушкой MK30-2 компании Rheinmetall, которая также установлена на БМП "Пума" ВС Германии. Кроме того, машина получит многоцелевой ракетный комплекс MELLS, который позволит бронемашине бороться с танками.

Как заявил председатель правления Rheinmetall AG Армин Паппергер, для ускорения поставок в производстве будут задействованы не только немецкие, но и австралийские предприятия сети Rheinmetall. МО Австралии 21 марта уже сообщило, что правительство страны заключило крупнейшее в истории Австралии соглашение об экспорте продукции оборонного назначения, предусматривающее поставку более 100 бронемашин "Боксер" австралийского производства в Германию.

Предназначенные для Бундесвера ББМ будут собираться на мощностях Центра передовых технологий в сфере военной техники (MILVEHCOE) в Редбэнке (Квинсленд), вместе с БРМ для ВС Австралии.

Поставка бронемашин ВС Германии станет одной из крупнейших экспортных продаж продукции военного назначения в истории Австралии. Основанием для продажи ББМ являются заключенные в 2023 году Германией и Австралией соглашения. В марте 2023 года министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой и парламентский статс-секретарь при федеральном министре обороны Германии Томас Хитчлер подписали декларацию о сотрудничестве, которая стала основой для начала официальных переговоров о производстве на предприятии в Квинсленде бронемашин "Боксер" для экспорта в Германию. В июле 2023 года премьер-министр Энтони Альбанезе во время своего визита в Берлин принял участие в церемонии подписания принципиального соглашения о поставке ВС Германии более 100 ББМ "Боксер", собранных на предприятии в Австралии.

В Австралии Rheinmetall является одним из ведущих поставщиков техники для ВС страны. В дополнение к 211 ББМ "Боксер", поставляемым в рамках проекта Land 400 Phase 2 (133 ед. из них в варианте CRV), компания также поддерживает парк из более чем 2900 грузовых машин HX ВС Австралии.