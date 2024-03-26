"Только резать на металл". В ВМС США возникла нерешаемая проблема

Аналитики: Пентагон списывает больше кораблей, чем ставит в строй

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости, Андрей Игорев. Американские Военно-морские силы столкнулись с финансовыми ограничениями. Пентагон, резко пересмотрев взгляды на современную войну с равным по силе противником, часть средств переправляет на Сухопутные войска и ВВС, а флоту, наоборот, режет программы и экономит на обслуживании. О том, что происходит и к чему это приведет, — в материале РИА Новости.

Сдвинуть вправо

Согласно проекту оборонного бюджета на 2025-й финансовый год, Пентагон получит 850 миллиардов долларов. Из них флот запросил 257,6 миллиарда. Сумма колоссальная, сравнимая с бюджетом всей Народно-освободительной армии Китая. И тем не менее даже морякам придется ужиматься. Большая часть этих денег пойдет на наведение порядка и технические работы: многие корабли и судоверфи требуют серьезного ремонта.

Американский атомный авианосец "Авраам Линкольн" во время совместных учений ВМС Японии и США в Японском море Источник изображения: © Фото : U.S. Navy

Не сократят только финансирование морской компоненты ядерной триады, в том числе строительства головного стратегического атомохода перспективного класса Columbia. Он обойдется в 14 миллиардов долларов, следующие в проекте — по шесть миллиардов. Не тронут и бюджеты стратегической системы TACAMO, обеспечивающей связь командования с АПЛ во время ядерной войны.

Общая стоимость кораблестроительной программы на 2025-й финансовый год — 32,4 миллиарда долларов, на 400 миллионов меньше, чем на 2024-й. Под нож пошла одна из двух многоцелевых АПЛ типа Virginia. При этом флот получит два эсминца типа Arleigh Burke, фрегат Constellation, универсальный десантный корабль San Antonio и один средний десантный корабль, к строительству которого только приступили. Однако возникла проблема с буксируемой гидроакустической станцией для "Констелейшен" — в США проект никто не осилил, пришлось заказывать во Франции.

В три раза урезали финансирование программы перспективного палубного истребителя шестого поколения F/AXX. В этом году на него потратят полтора миллиарда долларов, в следующем — 500 миллионов. По планам Пентагона, этот самолет отправит на пенсию "старичков" F/A-18 Super Hornet, чтобы служить вместе с F-35C в качестве основных машин тактической авиации флота на протяжении 2030-х. Но когда он встанет в строй — неизвестно.

Первая подводная лодка США класса "Вирджиния" USS Virginia (SSN-774) Источник изображения: © Фото : US Navy

Сдвинули вправо и проект большого безэкипажного надводного аппарата (LUSV — Large Unmanned Surface Vehicle). Первый Пентагон рассчитывал получить в 2025 году, еще два — в 2026-м и по три в 2027-м и 2028-м. Теперь все отложили на два года. Между тем LUSV — важное звено американской концепции флота будущего. Ему отводится роль плавучего арсенала, который наносит удары по целям, указанным с берега или другого корабля.

Непонятная ситуация и с авианосцами. Заказ очередного, пока обозначаемого как CVN-82 проекта Gerald R. Ford, с 2028-го финансового года сместили на 2030-й. Соответственно, продлят сроки эксплуатации авианосцев типа Nimitz, которые должны были списать еще в 2023 году. Dwight D. Eisenhower уже оставили как минимум до 2026-го.

Крейсеров все меньше

Пополнив флот шестью вымпелами, в 2025 году ВМС хотят разрезать аж 19 кораблей. Из них девять выведут за штат досрочно, еще десять — в плановом режиме. В список ожидаемо включили два ракетных крейсера типа Ticonderoga — Shiloh и Lake Erie. Этим ветеранам за 30, для флота возраст пенсионный. А обслуживание одного такого корабля, как ранее сообщал заместитель начальника военно-морских операций вице-адмирал Джим Килби, обходится бюджету в 400 миллионов долларов ежегодно.

Ракетный крейсер Lake Champlain типа Ticonderoga Источник изображения: © Фото : U. S. Navy/David A. Levy

Остальные 13 кораблей тоже скоро переведут в резерв. В Вашингтоне обсуждали возможность продлить срок службы крейсеров до 52 лет. Собирались на одних вымпелах заделать трещины в корпусе, на других — обновить бортовую электронику и починить силовую установку. Однако аналитик Центра стратегических и бюджетных оценок ВМС США Брайан Кларк уверен: этого недостаточно для современной войны на море.

"Крейсеры строились без большого задела на модернизацию систем вооружения, — поясняет эксперт. — Пятидесятилетняя "Тикондерога" с оружием полувековой давности не способна выполнять боевые задачи так же эффективно, как более молодые корабли. Нужно вложить много денег в модернизацию боевых систем. Иначе ее участь — стать "плавучим арсеналом", получающим целеуказание для ракет от других, современных платформ. А для этого дешевле использовать безэкипажные системы".

Ракетный эсминец ВМС США USS Milius Источник изображения: © Фото : U.S. Navy

Замену крейсерам уже нашли. Так, в октябре 2023-го в строй вступил эсминец класса Arleigh Burke новой серии Flight III — Jack Lucas. Корабли этого типа по боевым возможностям вполне соответствуют крейсерам 1980-1990-х. Да, уступают по мощности ракетного залпа, однако их обслуживание значительно дешевле. Кроме того, там хватит места, чтобы разместить командные пункты ВВС и ПВО, которые сегодня находятся на крейсерах.

Ворох проблем

Помимо крейсеров, в 2025-м спишут четыре скоростных десантных транспорта типа EPF: Spearhead, Choctow County, Millinocket и Fall River. Эти небольшие корабли водоизмещением полторы тысячи тонн используют для переброски грузов на морском театре военных действий, каждый берет на борт до 600 тонн военного снаряжения. В результате в ВМС США таких останется лишь десять.

Десантный корабль-док Whidbey Island Источник изображения: © U.S. Navy/MCSN Christopher L. Clark

Пойдут под нож и гиганты. В 2025 году утилизируют один из семи десантно-вертолетных кораблей-доков типа Whidbey Island — Germantown водоизмещением более 16 тысяч тонн и возрастом почти 40 лет. Примечательно, что столь старый корабль должен был послужить еще несколько лет, однако в Пентагоне решили от него избавиться — это дешевле, чем поддерживать на плаву. Такие корабли предназначены для высадки морского десанта и переброски морем на большие расстояния войск и грузов. Берут на борт бронетехнику, включая танки. Могут поддержать морской десант огнем палубных вертолетов.

Редеют и ряды "литоральников" (LCS, Littoral Combat Ship — боевой корабль прибрежной зоны). ВМС спишут сразу два вымпела — Jackson и Montgomery. Это сравнительно новые корабли, переданные флоту в 2015 и 2016 годах соответственно. Два первых, вступивших в строй в 2010-м и 2014-м, уже не в строю. Причина — очень проблемная двигательная установка. Но проекту Independence еще повезло. Только в прошлом году отправили в отставку четыре LCS схожего и столь же молодого проекта Freedom. Причины те же — технические проблемы.

Экспедиционный мобильный базовый корабль ВМС США USS Lewis B. Puller Источник изображения: © Spc. Duong Le

В целом можно констатировать, что просадка ВМС США по корабельному составу (в 2025 году останется 287 активных боевых и вспомогательных единиц) не просто продолжается, но и усиливается. О планах иметь в строю 350 боеготовых вымпелов Пентагону, видимо, придется надолго забыть. Сокращается и личный состав. На 2025-й запланировано денежное содержание на 332 300 человек — военнослужащих и гражданского персонала. На 2024 год запрос предполагал 347 тысяч. Тем не менее обещают прибавку к довольствию — в среднем на четыре с половиной процента для военных и на два процента для гражданских.

Американские ВМС столкнулись с типичной для большого флота ситуацией. Ветшающие корабли и подлодки, не успевающий за запросами моряков ВПК, массовое списание платформ, не прошедших проверку морем, отток специалистов. И просто деньгами эти проблемы не решить.