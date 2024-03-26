Войти
РИА Новости

Бойцы отряда "Русь" продемонстрировали редкий ПТРК "Штурм-С"

233
0
+1
Российский военный в зоне спецоперации
Российский военный в зоне спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Бойцы отряда "Русь" продемонстрировали редкий ПТРК "Штурм-С" на базе МТ-ЛБ

ЛУГАНСК, 25 мар – РИА Новости. Бойцы отряда "Русь" бригады "Восток - V" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", продемонстрировали редкий противотанковый комплекс "Штурм-С" на базе многоцелевого бронетранспортера МТ-ЛБ, передает корреспондент РИА Новости с одного из полигонов в зоне СВО.

"Штурм-С" является довольно редким образцом бронетехники и не теряет свою актуальность и в условиях нынешних боевых действий. Его преимуществом является высокая скорострельность и увеличенная мощность боеприпаса.

Оператор с позывным "Дизель" подчеркнул, что данная техника обладает высокой убойной мощностью и позволяет поражать широкий спектр целей.

"У нее убойность хорошая, противнику просто негде укрыться от нее. Работаем по легкобронированной технике, блиндажам", - рассказал он.

Военнослужащие отряда "Русь" регулярно тренируются и осваивают различные виды техники. "График довольно плотный, то есть от рассвета и до заката, можно сказать, люди тренируются. Работа проводится по конкретным дисциплинам, штурмовым действиям и прочему", - рассказал командир отряда с позывным "Русь".

"Штурм-С" - самоходный противотанковый ракетный комплекс на базе бронемашины МТ-ЛБ. Управляемые ракеты "Штурм" и "Атака" могут быть снабжены фугасной или кумулятивной боевой частью, "Атака" также может быть снабжена стержневой боевой частью.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
МТ-ЛБ
Штурм
Похожие новости
08.01.2024
На Украине после «модернизации» прошёл государственные испытания самоходный ПТРК «Штурм-СМ»
02.05.2022
Небесная атака на бронетехнику
12.03.2021
«Атака» для Белоруссии: Минск получил от Москвы новое оружие
31.10.2019
В Беларуси достаточно ответов на танковую угрозу США
02.04.2014
Противотанковый ракетный комплекс «Штурм-СМ»
01.04.2013
«Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ): Company Profile
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.03 07:14
  • 12
Российские корабли накрыла «Штормовая тень»
  • 26.03 06:54
  • 361
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.03 03:28
  • 3
Песков заявил, что Россия находится в состоянии войны
  • 26.03 02:59
  • 2
Небезоблачный юбилей: Ил-76 полвека в воздухе
  • 25.03 16:37
  • 0
НАТО готовит воздушный компонент для действий на Украине
  • 25.03 16:23
  • 0
Белорусские «змагары» – вор ворует, а мир горюет
  • 25.03 15:37
  • 16
Российский завод начал в три смены выпускать трехтонные супербомбы. На что они способны?
  • 25.03 09:15
  • 1
Опубликованы кадры ранее неизвестного китайского ударного вертолета
  • 25.03 02:04
  • 3
"Обрушение всего украинского фронта". Ждать ли прорыва ВС РФ летом?
  • 24.03 21:54
  • 0
О террористических атаках, и обороне от них.
  • 24.03 20:42
  • 2681
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.03 13:41
  • 2
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35
  • 24.03 13:01
  • 4
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 24.03 12:45
  • 5
Крылатые ракеты Х-101 и Х-102
  • 24.03 12:39
  • 2
Армия США получила первые ракеты PrSM