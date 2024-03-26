Бойцы отряда "Русь" продемонстрировали редкий ПТРК "Штурм-С" на базе МТ-ЛБ

ЛУГАНСК, 25 мар – РИА Новости. Бойцы отряда "Русь" бригады "Восток - V" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", продемонстрировали редкий противотанковый комплекс "Штурм-С" на базе многоцелевого бронетранспортера МТ-ЛБ, передает корреспондент РИА Новости с одного из полигонов в зоне СВО.

"Штурм-С" является довольно редким образцом бронетехники и не теряет свою актуальность и в условиях нынешних боевых действий. Его преимуществом является высокая скорострельность и увеличенная мощность боеприпаса.

Оператор с позывным "Дизель" подчеркнул, что данная техника обладает высокой убойной мощностью и позволяет поражать широкий спектр целей.

"У нее убойность хорошая, противнику просто негде укрыться от нее. Работаем по легкобронированной технике, блиндажам", - рассказал он.

Военнослужащие отряда "Русь" регулярно тренируются и осваивают различные виды техники. "График довольно плотный, то есть от рассвета и до заката, можно сказать, люди тренируются. Работа проводится по конкретным дисциплинам, штурмовым действиям и прочему", - рассказал командир отряда с позывным "Русь".

"Штурм-С" - самоходный противотанковый ракетный комплекс на базе бронемашины МТ-ЛБ. Управляемые ракеты "Штурм" и "Атака" могут быть снабжены фугасной или кумулятивной боевой частью, "Атака" также может быть снабжена стержневой боевой частью.