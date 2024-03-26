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ТАСС

МО РФ сообщило о круглосуточной разведке дронами "Орлан-10" на артемовском направлении

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Операторы готовят беспилотник "Орлан-10" к вылету
Операторы готовят беспилотник "Орлан-10" к вылету.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

В Минобороны России отметили, что операторы комплекса постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления позиции ВСУ, которые применяют тактику террористов по ведению боевых действий

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Российские дроны "Орлан-10" южной группировки войск круглосуточно ведут разведку и корректировку огня на артемовском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" 3-го армейского корпуса южной группировки войск круглосуточно ведут разведку целей и корректировку огня артиллерии на артемовском направлении", - сказано в сообщении.

Работают "Орланы" и их операторы посменно. На дозаправку и подготовку беспилотника к выполнению нового задания у расчета уходит не более 15 минут. Операторы комплекса постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления позиции ВСУ, которые применяют тактику террористов по ведению боевых действий, размещая опорные пункты и огневые точки в частных жилых секторах и объектах социальной инфраструктуры, отметили в Минобороны.

Для поиска целей БПЛА оборудован оптическими приборами и тепловизором. Собирают его за несколько минут, "Орлан" может взлетать с любого места, где возможно установить стартовую катапульту. 

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