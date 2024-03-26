Войти
РИА Новости

Корабли ТОФ провели учения по поиску "вражеской" подводной лодки

215
0
0
Корвет "Совершенный" Военно-Морского Флота России
Корвет "Совершенный" Военно-Морского Флота России.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Вильф

Корабли ТОФ провели учения по поиску "вражеской" подводной лодки в Японском море

ВЛАДИВОСТОК, 25 мар - РИА Новости. Группа надводных кораблей Тихоокеанского флота провела учения по поиску подводной лодки условного противника в Японском море, сообщает ТОФ.

"В Японском море экипажи корвета "Совершенный", а также малых противолодочных кораблей "Метель" и "Кореец" Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учение, в ходе которого отработали задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника", - говорится в сообщении флота.

Отмечается, что в ходе учения группа обнаружила акустический след "вражеской" субмарины, роль которой выполняла дизель-электрическая подводная лодка "Волхов", выполнившая перед этим стрельбу ракетным комплексом "Калибр-ПЛ". После обнаружения подлодки корабли отработали тактические элементы ведения морского боя с субмариной в условиях активного противодействия и попытках скрыться от преследования.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
Club-S
Проекты
Военные учения
Калибр КР
ТОФ
Похожие новости
26.04.2022
В США оценили российскую «Щуку-Б»
03.01.2022
Две новые подлодки Тихоокеанского флота в конце года выполнили стрельбу "Калибрами"
18.08.2021
Подлодки "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" отправятся на Тихий океан
21.09.2020
Цефалоподы атакуют косаток
06.11.2019
"Черные дыры" в океане. О неатомных подлодках России, которые могут "бесшумно наблюдать"
03.07.2018
Подводным силам Тихоокеанского флота исполнилось 80 лет
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.03 07:14
  • 12
Российские корабли накрыла «Штормовая тень»
  • 26.03 06:54
  • 361
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.03 03:28
  • 3
Песков заявил, что Россия находится в состоянии войны
  • 26.03 02:59
  • 2
Небезоблачный юбилей: Ил-76 полвека в воздухе
  • 25.03 16:37
  • 0
НАТО готовит воздушный компонент для действий на Украине
  • 25.03 16:23
  • 0
Белорусские «змагары» – вор ворует, а мир горюет
  • 25.03 15:37
  • 16
Российский завод начал в три смены выпускать трехтонные супербомбы. На что они способны?
  • 25.03 09:15
  • 1
Опубликованы кадры ранее неизвестного китайского ударного вертолета
  • 25.03 02:04
  • 3
"Обрушение всего украинского фронта". Ждать ли прорыва ВС РФ летом?
  • 24.03 21:54
  • 0
О террористических атаках, и обороне от них.
  • 24.03 20:42
  • 2681
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.03 13:41
  • 2
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35
  • 24.03 13:01
  • 4
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 24.03 12:45
  • 5
Крылатые ракеты Х-101 и Х-102
  • 24.03 12:39
  • 2
Армия США получила первые ракеты PrSM