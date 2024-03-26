Корабли ТОФ провели учения по поиску "вражеской" подводной лодки в Японском море

ВЛАДИВОСТОК, 25 мар - РИА Новости. Группа надводных кораблей Тихоокеанского флота провела учения по поиску подводной лодки условного противника в Японском море, сообщает ТОФ.

"В Японском море экипажи корвета "Совершенный", а также малых противолодочных кораблей "Метель" и "Кореец" Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учение, в ходе которого отработали задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника", - говорится в сообщении флота.

Отмечается, что в ходе учения группа обнаружила акустический след "вражеской" субмарины, роль которой выполняла дизель-электрическая подводная лодка "Волхов", выполнившая перед этим стрельбу ракетным комплексом "Калибр-ПЛ". После обнаружения подлодки корабли отработали тактические элементы ведения морского боя с субмариной в условиях активного противодействия и попытках скрыться от преследования.