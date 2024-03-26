В Азербайджане опровергли слухи о поставках снарядов Украине

В Министерстве оборонной промышленности республики отметили, что подобного рода сообщения появляются в армянских каналах не впервые

БАКУ, 24 марта. /ТАСС/. Министерство оборонной промышленности Азербайджана опровергло сообщения о якобы совершенных по линии ведомства поставках минометных снарядов Украине в 2022 и 2023 годах. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте министерства и его страницах в социальных сетях.

"В ответ на запросы в связи с публикациями в армянском сегменте социальной сети Telegram о якобы "отправке Азербайджаном военной продукции на Украину" сообщаем, что эти сообщения являются фейками и дезинформацией", - говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что подобного рода сообщения появляются в армянских каналах не впервые. "Подобные попытки уже предпринимались. Еще раз заявляем, что Азербайджан не отправлял никакой продукции военного назначения в указанном направлении", - подчеркивается в сообщении министерства.

Несколько армянских СМИ и каналов в Telegram 24 марта сообщили, что в 2022-2023 годах по линии Министерства оборонной промышленности Азербайджана на Украину несколькими партиями было поставлено около 25 тыс. минометных снарядов калибра 82 мм.