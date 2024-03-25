Американский «стелс»-штурмовик F-117A: снят с вооружения, но остаётся в строю

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Созданный в начале 1980-х годов «стелс»-штурмовик F-117A Nighthawk был снят с вооружения в 2008 году, когда последние самолеты этого типа, всё еще остававшиеся в боевых подразделениях ВВС США, были переведены на испытательный полигон Тонопа (также называемый «Зоной 52»).

Однако F-117A продолжают использоваться Пентагоном в качестве учебных машин (выступая в роли «агрессора»), летающих лабораторий для отработки новых технологий, а порой оказываются замеченными в зоне боевых действий, например, на Ближнем Востоке.

ВВС США намерены сохранять их в строю как можно дольше

- говорится в издании Opex360.

Как указывается, в 2023 году был объявлен тендер на предмет технического обслуживания F-117A до 2034 года. Его результаты остались неизвестны, однако на днях Эндрю Хантер, помощник министра ВВС по закупкам, технологиям и логистике, сообщил в американском парламенте, что к концу марта должны завершиться работы по интеграции топливозаправщика КС-46А с Nighthawk. Таким образом, ВВС США намерены использовать F-117A на протяжении длительного времени.

О существовании F-117A Nighthawk, разработанного компанией Lockheed Martin, стало известно широкой публике в 1988 году, спустя пять лет после его принятия на вооружение. Всего было произведено 64 самолета. Один экземпляр был сбит ПВО Югославии в 1999 году во время интервенции НАТО в эту страну.