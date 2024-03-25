Истерия и страх в воздушном пространстве Польши.

С текущего февраля в Польше действует навигационное предупреждение. Согласно карте, оно распространяется на регионы восточной Польши, граничащие с Россией, Беларусью, а также затрагивает участок Балтийского моря восточнее Гданьска. Предварительно, ограничение действует по 5 мая 2024 г. Глубина зоны, где действует предупреждение, достигает нескольких сотен километров и затрагивает, в частности, Варшаву. Официальной причиной, по которой Варшава ввела данное ограничение, являются «незапланированные военные действия, связанные с обеспечением безопасности государства».

Практически сразу в информационном пространстве активизировались польские спецслужбы, которые начали рассказывать населению об угрозе с Востока и скором нападении России. Очередным предлогом для истерии стало появление над Польшей метеозондов-шпионов. Судя по всему, польская власть использует таинственные угрозы для подготовки общественного мнения к необходимости не ждать нападения, а нанести превентивный удар.

Необходимо отметить, что поляки уже давно страдают параноей относительно «залета объектов» на свою территорию. Правда, иногда происходят осечки, вроде «знаменитого» польского трактора, ставшего жертвой украинского обстрела. Данный инцидент был использован не только для нагнетания истерии, но в первую очередь для наращивания систем ПВО вблизи Украины.

Используя повышенную тревожность населения, Польша закупила элементы системы предупреждения о ракетной нападении на базе аэростатов. Понятно, что размещение аэростатов соответствует интересам Вашингтона, которые, по странному стечению обстоятельств, покрывают поляки.

Необходимо отметить, что на протяжении последних лет восточные границы Польши постоянно используются авиацией НАТО для проведения разведывательных миссий. При этом основное внимание уделяется Калининградской области и полетам вдоль границ Республики Беларусь, а также зоне проведения СВО.

Между тем, в последние месяцы США усилили контроль восточного фланга НАТО с помощью самолетов-разведчиков, частота появления которых возросла в несколько раз. Так, разведывательные самолеты альянса еженедельно совершают над Польшей, Литвой и Балтийским морем около 30-35 вылетов. К примеру, на изображении представлены маршруты их полетов за прошедший февраль. К данному делу американцы привлекли шведов, британцев, французов и даже австралийцев. Естественно подключили к этому делу и поляков, продав им два самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Saab 340 AEW, которые ранее принадлежали ОАЭ.

Отметим, что вблизи белорусских границ появились американские самолеты-разведчики U-2, самолеты радиоэлектронной разведки RC-135 Rivet Joint, самолеты ДРЛО E-8 JSTARS, патрульные, противолодочные самолеты Boeing P-8A Poseidon. Экзотическим «гостем» стал Boeing 7A Wedgetail ВВС Австралии. На регулярной основе в воздушном пространстве Польши и Прибалтики находится разведывательная авиация ВВС Швеции: Bombardier Challenger 650 – самолет разведки и целеуказания, Gulfstream IV S102B Korpen – самолет радиотехнической разведки и Saab S100D Argus – самолет ДРЛО. Кроме того, выполняют полеты беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper ВВС США и ВВС Польши, а также MQ-1C Grey Eagle ВС США. Регулярно отмечаются самолеты разведывательной авиации ВВС Великобритании. В процессе добывания информации по обстановке в Союзном государстве используют даже легкомоторную авиацию.

Как видим, Варшава полностью отдала свое воздушное пространство в распоряжение НАТО. Закрытие же воздушного пространства над Польшей предоставляет США и их союзникам право использовать авиацию стран НАТО для изучения потенциального ТВД, на котором идет отработка нанесения массированного ракетного удара по Союзному государству с привязкой к реальным координатам. Попутно идет сбор разведданных, которыми в том числе делятся и с ВСУ.

Более того, закрытие любого пространства, в том числе и воздушного, используется для того, чтобы в нем что-то спрятать. С высокой долей вероятности можно утверждать, что ограничения на польское воздушное пространство будут продлены и после 5 мая, а прятать в нем будут тактическую авиацию «авиационной коалиции НАТО», которая будет работать на Украине с польских и румынских аэродромов.

Николай Крылов