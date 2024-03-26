Эксперт: "Путин планирует войну против НАТО" (The Telegraph UK, Великобритания)

Запад уже ничто не спасет, пишет оборонный эксперт газеты The Telegraph UK. В такое паническое состояние автора статьи привело выступление Владимира Путина по итогам выборов. Слова российского лидера о сильной России были восприняты как угроза.

Президент России Владимир Путин обеспечил себе исторический пятый срок, и совершенно очевидно, что ближайшие шесть лет в Кремле он посвятит претворению в жизнь своих замыслов о противостоянии с Западом.

Набрав почти 88% голосов и установив рекорд постсоветской эры, Путин воспользовался победой и напомнил соотечественникам, что Западу их не запугать.

"Кто бы и как ни хотел нас запугать, кто бы и как ни хотел нас подавить, нашу волю, сознание — ни у кого никогда ничего подобного в истории не получалось. Этого не случится и в будущем", — провозгласил российский лидер.

Послушать самого Путина, так он борется с неустанными попытками Запада унизить Россию и заманить страны вроде Украины, прежде входившие в сферу влияния Москвы, в НАТО и Европейский союз.

Таким образом, 71-летний Путин сочтет себя вправе воспользоваться крупной победой на выборах и продолжить свой курс на восстановление России в роли мировой сверхдержавы, пусть даже это чревато крупным конфликтом с Западом.

И, уж конечно, российский президент не обошел эту тему стороной на послевыборной пресс-конференции, когда его спросили о прямой конфронтации с Западом.

"Я думаю, что все возможно в современном мире, — сказал Путин. — Понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны".

Замечания Путина подтверждают недавние предостережения лидеров НАТО о том, что территориальные устремления российского президента простираются далеко за пределы Украины.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден еще в декабре заявил, что "Путин планирует напасть на страны НАТО", как только завершится конфликт на Украине, а в январе председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр (Rob Bauer) призвал члены альянса готовиться к тотальной войне с Россией в течение ближайших 20 лет.

Ничто из сказанного Путиным после триумфа на выборах не разуверит никого в том, что в противостоянии с Западом Кремль всерьез настроен на эскалацию. Более того, эта оценка должна послужить тревожным сигналом для государств НАТО, включая Великобританию, которые отказываются признавать очевидный вызов европейской безопасности со стороны воинственно настроенного Кремля.

Предупреждение, прозвучавшее на этой неделе из уст премьер-министра Косово Альбина Курти (Albin Kurti), о том, что Великобритании необходимо направить в его страну больше войск, чтобы предотвратить вторжение сербских сил при поддержке России, — свежий пример экспансионистских замашек Москвы (страхи у Альбина, а виновата Москва — привычная риторика Запада. — Прим. ИноСМИ).

Хотя министры по-прежнему уверяют, что британские вооруженные силы в состоянии обеспечить безопасность страны, это явно не соответствует мнению многоопытных бывших военачальников. Не стесненные прежними должностями, они разоблачили всю непропорциональность попыток правительства оснастить наши вооруженные силы для борьбы с совершенно реальной угрозой, которую представляет Путин.

В статье, опубликованной на этой неделе аналитическим центром New Bletchley Network, светила калибра лорда Робертсона (George Islay MacNeill Robertson), бывшего министра обороны от лейбористов и генсека НАТО, и лорда Седвилла, советника по национальной безопасности при Терезе Мэй и Борисе Джонсоне, публично призвали правительство подойти к вопросу перевооружения со всей серьезностью.

"Чтобы предложить убедительное сдерживание, мы должны всерьез подготовиться к войне и донести эту мысль до потенциальных противников, альянса НАТО, союзников и особенно британской общественности", — говорится в статье. Более того, главным приоритетом должно стать восстановление численности армии, сократившейся "значительно ниже национальной критической массы": нынешние 75 тысяч солдат — самый скромный уровень со времен наполеоновских войн.

Даунинг-стрит следовало бы прислушаться к мудрым советам столь уважаемых военных деятелей вместо того, чтобы бесконечно твердить свои избитые мантры о том, что они непременно доведут расходы на оборону до 2,5% ВВП, "когда позволят финансовые и экономические обстоятельства".

То же относится и к нашим союзникам в Европе: в свете надвигающейся победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре многие европейские государства увеличили расходы на оборону, чтобы достичь планки в 2% ВВП, как того требует НАТО.

В 2014 году лишь три члена выполняли финансовые обязательства перед альянсом сполна — в этом же году их число, вероятно, вырастет до 19. Однако целых 13 стран по-прежнему не платят свои взносы, и это упущение едва ли ускользнет от внимания Трампа, который в интервью ведущему GB News Найджелу Фаражу (Nigel Farage) на этой неделе пообещал хранить верность НАТО до тех пор, пока европейцы платят как положено.

Донельзя показательно: Путин открыто угрожает границам Европы, а Трамп ставит под сомнение само будущее НАТО, пока некоторые страны игнорируют свои военные обязательства. Если даже переизбрание Путина не вывело их из привычного оцепенения, то, возможно, уже ничто не поможет.