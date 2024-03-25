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ТАСС

Большинство опрошенных французов поддерживают восстановление обязательной срочной службы

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Французские военные во время учений в Болгарии. Архивное фото
Французские военные во время учений в Болгарии. Архивное фото.
Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / NATO /

Против возвращения воинского призыва выступили 35% опрошенных, причем большинство из них принадлежат к сторонникам левых политических партий

ПАРИЖ, 24 марта. /ТАСС/. Большинство жителей Франции (65%) выступают за восстановление обязательной срочной службы в армии на фоне геополитической напряженности и недавних заявлений президента республики Эмманюэля Макрона о возможной отправке западных военных на Украину. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса, проведенного среди 1 тыс. человек по заказу телеканала CNews, радиостанции Europe 1 и газеты Le Journal de Dimanche.

Наибольшей популярностью идея о возвращении обязательной службы пользуется среди респондентов старше 50 лет, 75% из них выступают за такое решение. С наименьшим энтузиазмом среди опрошенных к этому отнеслись представители возрастной группы от 24 до 35 лет - только 55% из них поддержали восстановление срочной службы. Против возвращения воинского призыва выступили 35% опрошенных, причем большинство из них принадлежат к сторонникам левых политических партий (за исключением Французской социалистической партии).

Обязательная срочная служба была отменена во Франции по решению президента Жака Ширака в 1997 году. Как отмечает Europe 1, до этого такая практика сохранялась в республике на протяжении около 200 лет. Теперь же, как указывает радиостанция, на фоне украинского конфликта "ситуация на Старом континенте стала напряженной" и после заявления Макрона некоторые страны также поставили вопрос о возвращении обязательной службы, в частности Германия и Великобритания.

Ранее Макрон по итогам посвященной Украине конференции в Париже не стал однозначно исключать возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону проведения специальной военной операции. Глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что, по сведениям Москвы, численность этого контингента может составить 2 тыс. человек.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых. По его словам, Макрон в последние недели был довольно последователен в своей идее отправки войск на Украину, поэтому едва ли можно пытаться оправдать его тезисы неверным переводом. В Минобороны РФ 14 марта сообщили, что российские войска уже уничтожили 147 из 356 французских наемников, прибывших на Украину за время СВО. 

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Страны
Великобритания
Германия
Россия
Украина
Франция
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Нарышкин Сергей
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