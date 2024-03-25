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РИА Новости

"Колоссальный ущерб". На Западе раскрыли, что Россия приготовила ВСУ

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Боевая работа САУ "Акация" Центрального военного округа по позициям ВСУ
Боевая работа САУ "Акация" Центрального военного округа по позициям ВСУ.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Эксперт Меркурис: российские авиабомбы ФАБ-3000 нанесут разрушительный удар ВСУ

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российские авиабомбы ФАБ-3000 нанесут разрушительный удар оборонительным укреплениям ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

"Русские и так наносят колоссальный ущерб применяемыми ими авиабомбами, а теперь они будут применять на фронте ФАБ-3000, которая гораздо мощнее любых предыдущих, которые они сбрасывали ранее", — указал он.

Меркурис также предположил, что ФАБ-3000 будет использоваться в сочетании с ее меньшими вариантами.

Российская авиация применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.

В четверг Минобороны России сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. Там ему доложили, в том числе, что с февраля 2024 года организовано массовое изготовление ФАБ-3000.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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