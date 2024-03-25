"Колоссальный ущерб". На Западе раскрыли, что Россия приготовила ВСУ

Эксперт Меркурис: российские авиабомбы ФАБ-3000 нанесут разрушительный удар ВСУ
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российские авиабомбы ФАБ-3000 нанесут разрушительный удар оборонительным укреплениям ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
Меркурис также предположил, что ФАБ-3000 будет использоваться в сочетании с ее меньшими вариантами.
Российская авиация применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.
В четверг Минобороны России сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. Там ему доложили, в том числе, что с февраля 2024 года организовано массовое изготовление ФАБ-3000.