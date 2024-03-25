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Техкульт

Американский стартап Interlune намерен запустить добычу гелия-3 на Луне к 2030 году

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Лунная миссия

Несмотря на весьма туманные перспективы первых лунных миссий, некоторые компании проявляют повышенный интерес к природным богатствам нашего ближайшего космического соседа. Яркий тому пример — планы стартапа Interlune (США) заняться добычей гелия-3, образующегося на Солнце в процессе термоядерного синтеза, запасы которого в лунном грунте огромны.

По словам одного из основателей стартапа и бывшего президента Blue Origin Роба Мейерсона, для этого при поддержке НАСА планируется использовать специальный комбайн, который будет доставлен на Луну к 2028 году и запущен в эксплуатацию к 2030 году. В Interlune сообщили, что на реализацию проекта уже удалось привлечь $15 млрд. Добытый на Луне гелий-3 предполагается использовать для проведения квантовых вычислений, медицинской визуализации, а также, возможно, в качестве топлива для термоядерных реакторов. Гелий-3 «доставляет» на Луну солнечный ветер, где он складируется в почве — лунном реголите. К сожалению, на Земле такое невозможно, поскольку на подходе к ней гелий-3 блокируется магнитосферой. В планах Interlune извлечение его в промышленных масштабах из лунного грунта с последующей доставкой на Землю.

Александр Агеев

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Оригинал публикации
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Страны
США
Компании
Blue Origin
NASA
Проекты
Луна
Ядерный щит
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