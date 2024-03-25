Массовое применение лазера совершит революцию на поле боя.

Британия испытала боевой лазер DragonFire, который может «коренным образом изменить боевое пространство» в ближайшие 5–10 лет. Свои разработки в этой сфере есть у России, США и Китая. Российская армия применяла лазерный комплекс «Задира» в реальных боевых условиях в ходе СВО. Однако у этого оружия есть как существенные ограничения, так и особенности, что делает его эффективным лишь для выполнения определенных боевых задач.

В Британии успешно испытали лазерную систему DragonFire. По словам военных, этот комплекс способен "коренным образом изменить боевое пространство". Дальность действия DragonFire, как и многие другие данные, засекречены. Но, как говорят разработчики, это оружие может поразить видимую цель размером с монету на расстоянии километра.

Разработка DragonFire началась в 2017 году. Во время испытаний в январе этого года комплекс впервые сбил воздушный беспилотник. Британские армия и флот рассматривают возможность добавить DragonFire в свои арсеналы противовоздушной обороны в ближайшие годы – через 5–10 лет.

В экспертной среде считают, что DragonFire сможет дополнить, а в перспективе и заменить имеющиеся у НАТО комплексы ПВО. "Разговоры о революционности данной разработки не лишены смысла. Однако, на мой взгляд, речь в большей степени идет не о конкретной британской модели, а о новом типе вооружений в целом", – считает военный эксперт Максим Климов.

Долгое время этот тип вооружений оставался экспериментальным, но развитие гражданских технологий позволило сделать производство лазеров более доступным. Россия в 2022 году начала применять боевые лазеры в реальных боевых условиях в ходе СВО. Речь идет о комплексе "Задира", который предназначен для уничтожения БПЛА. Луч наносит физическое поражение воздушным объектам, разрушая элементы их конструкции. Радиус действия – до пяти километров.

Кроме "Задиры" в лазерный арсенал Российской армии входит самоходная установка "Пересвет", которая с декабря 2019 года несет боевое дежурство в одном из "позиционных районов подвижных грунтовых ракетных комплексов". Задача "Пересвета" – в прикрытии маневров этих комплексов.

Как пояснял в 2022 году Юрий Борисов (на тот момент – вице-премьер России), если лазерные комплексы "Пересвет" "ослепляют" цель, то новое поколение лазерного оружия уже может прожигать объекты, благодаря чему можно "не расходовать дорогостоящие ракеты типа "Панциря" и "Тора", передает РБК.

На этом фоне в США в марте закончились неудачей испытания твердотельной лазерной пушки AHEL (Airborne High Energy Laser), которую планировалось устанавливать на самолеты AC-130. По данным The War Zone, реализовать идею установки лазера на самолеты американцы пытались с 2015 года, а в 2019-м компания Lockheed Martin получила контракт на демонстрацию такой системы. Но теперь этот комплекс передадут другому роду войск.

Параллельно в США проводятся испытания лазерного комплекса HELIOS. Установка мощностью 60 кВт подходит для сбивания дронов и сдерживания небольших лодок. Кроме того, ее луч может ослеплять самолеты-разведчики. Будущие версии системы мощностью 100 и 150 кВт могут быть эффективны против еще большего числа угроз.

Армия США ранее установила 50-киловаттные лазеры на свои боевые бронированные машины "Страйкер", а военный корабль-амфибия ВМФ "Портленд" испытал 150-киловаттный лазер против надводной цели. Морские пехотинцы испытывали компактную систему лазерного оружия мощностью от двух до 10 киловатт, а ВВС получили высокоэнергетические лазерные блоки для своих истребителей.

Китай также развивает лазерные технологии в течение последних десятилетий. В прошлом году представители Национального университета оборонных технологий КНР разработали революционную систему охлаждения, которая позволит лазерам оставаться включенными "бесконечно", не перегреваясь.

В мае 2023 года газета Asia Times сообщала, что Китай, возможно, создал на своем секретном объекте Корла в Западном Синьцзяне наземное противоспутниковое вооружение. Еще один подобный объект, вероятно, находится в Боху в Синьцзяне.

Помимо оружия наземного базирования Китай, возможно, уже разработал лазерное оружие космического базирования, которое имеет ряд преимуществ перед наземными системами за счет более коротких расстояний между орбитальными спутниками и отсутствия атмосферных искажений, ухудшающих дальность действия и мощность лазера.

Климов называет лазерные системы крайне перспективным оружием. "Эти установки способны существенно изменить практику противодействия БПЛА и ракетам противника. Они эффективно поражают оптико-волоконные компоненты атакующей техники, выжигая их быстрым и точным зарядом", – отмечает собеседник.

"В лазерных системах предусмотрен особый тип наведения – поиск объекта по бликам. Это значительно снижает требования к операторам установок. Новейшие модели могут находить цель в автоматическом режиме. При этом залп орудия происходит в разы быстрее, чем запуск ракеты из традиционных комплексов ПВО", – считает он.

"Тем не менее главная проблема лазерных систем заключается в дороговизне их обслуживания.

Не исключаю, что инженеры, работавшие над DragonFire, могли использовать более дешевые компоненты для создания самой установки. Однако ее питание все равно должен обеспечивать мощный источник энергии", – указывает эксперт.

"Низкая стоимость залпа компенсируется высокой ценой поддержания батареи. Если данная проблема будет решена и лазерные системы начнут использоваться военными массово, то это приведет к кардинальным переменам на поле боя. Работа классических БПЛА и ракет будет серьезно осложнена", – акцентирует собеседник.

По прогнозу Климова, начнется очередной виток в противостоянии "щита и меча". "Конструкторам дронов придется внедрять системы защиты от выжигания технической начинки аппарата. Это повлияет на конечную стоимость устройств. Тем не менее в перспективе обходные пути противодействия лазерным комплексам будут найдены", – резюмирует Климов.

На работу лазера также влияют различные погодные условия – туман, снег, дождь и прочие явления, делает акцент доктор военных наук Константин Сивков. Среди других особенностей эксперт называет необходимость удерживать луч на цели в течение некоторого времени. Именно поэтому лазерная установка на корабле, например, будет менее эффективной в условиях шторма.

"С точки зрения флота, на данном этапе боевой лазер – это оружие, которое способно решать две основные задачи. Прежде всего – это защита корабля в пределах 10–15 километров от ракет в ясную погоду. Второе – решение задач по выводу из строя оптико-электронных средств спутников и крылатых ракет, для чего создавался наш "Пересвет". Лазеры дополняют систему ПВО и повышают возможности по противодействию спутниковой группировке, но не более того", – отметил Сивков.

В свою очередь замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин напомнил, что до последнего времени Британия не была лидером в разработке лазерного оружия. По его словам, лидирующие позиции здесь у США, России и Китая. Разработки лазерного оружия также ведутся в Германии, Израиле, Индии, Пакистане, Тайване и Франции. Кроме того, о планах создать такое оружие заявляли в Иране и Турции. Храмчихин согласен с тем, что

главное применение боевых лазеров – это борьба с беспилотниками на коротких дистанциях в несколько километров.

Между моментом выстрела и достижением цели почти нет задержки, что позволяет легче поражать движущиеся цели – поэтому в данном случае лазер эффективнее оружия с кинетической энергией. Таким образом, интенсивное развитие лазерного оружия позволит России нарастить потенциал в борьбе с БПЛА. "Лазерные установки должны быть везде. Какого-то другого серьезного применения лазера в бою я не вижу", – подчеркнул спикер.

"Также нужно учитывать, что лазер лазеру рознь. Скажем, для нефтеперерабатывающих заводов и кораблей, где есть мощные источники энергии, оборонительные лазерные комплексы в самый раз. Такой лазер действительно может защищать не только от беспилотников, но и ракет. А для полевого лазера нужна энергетическая установка", – пояснил он.

Сивков добавил, что лазерные установки действительно требуют серьезного технического обслуживания, хотя при этом затраты на само боевое применение – "копеечные". Одним выстрелом из комплекса может быть уничтожена ракета стоимостью более миллиона долларов. Поскольку у лазерного оружия нет физических снарядов, не стоит беспокоиться о том, что у него закончатся боеприпасы – оно может стрелять, пока есть источник энергии.

"Однако для лазера нужна не только энергетическая установка, но и квалифицированные специалисты. Это довольно уязвимая система, особенно с точки зрения механического воздействия на нее. Малейшее нарушение настроек выводит лазер из строя", – предупреждает Сивков.

На этом фоне производителям беспилотников и авиации тоже пора задуматься над совершенствованием защитных систем от лазерного оружия. "Уже сейчас создаются специальные средства, которые обеспечивают подавление лазерного луча. Здесь работу тоже следует ускорить", – подчеркивает Сивков.

Андрей Резчиков