Предприятие «Высокоточных комплексов» в несколько раз нарастило выпуск станков

Ковровский электромеханический завод (КЭМЗ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) в несколько раз увеличил производство высокоточных станков с ЧПУ. В технологических процессах КЭМЗ использует собственное оборудование, разработанное на предприятии.

В данный момент линейка серийно выпускаемой продукции включает высокоточные обрабатывающие центры токарной и фрезерной группы. Среди станков ковровского предприятия Ростеха – вертикально-фрезерный обрабатывающий центр КВС В4 и его модификация В4М5 с возможностью пятикоординатной обработки. Также КЭМЗ производит токарно-фрезерные обрабатывающие центры КТС 4000, пятиосевые портальные обрабатывающие центры КВС ПТ-5. Они предназначены для обработки крупногабаритных деталей одновременно в пяти осях.

«Мы уделяем большое внимание современному станкостроению. Это одно из важных направлений развития технологического суверенитета. В контуре Ростеха в этом направлении работают несколько предприятий. Один из примеров – КЭМЗ. Сегодня предприятие значительно увеличило темпы производства высокоточных станков с ЧПУ. В 2023 году изготовлено станочной продукции на сумму 450 млн рублей, что в два раза больше показателей предыдущего периода. В планах текущего года – выпуск продукции на сумму 800 млн рублей», – сообщили в Ростехе.

Основные потребители станкостроительной продукции Ковровского электромеханического завода – крупные предприятия механообработки различных секторов экономики. Обрабатывающие центры КЭМЗ работают и на родном заводе.

«Сегодня в условиях западных санкций роль отечественных производителей выходит на первый план, – отмечает директор станкостроительного производства КЭМЗ Алексей Безлихотнов. – Наше предприятие имеет большой опыт не только в производстве гидравлики и дорожно-строительной техники, но и в станкостроении, которое на сегодняшний день является одной из основ для организации любого технологического и производственного процесса».