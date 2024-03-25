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Военное обозрение

Россия вне игры: Индия намерена использовать западные двигатели в истребителе пятого поколения AMCA

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Источник изображения: topwar.ru

Перед индийской оборонкой правительство поставило амбициозную задачу создания истребителя пятого поколения. Данная программа получила обозначение AMCA.

Как указывается в издании IDRW, первоначальный прототип и последующие 40 самолетов AMCA MkI планируется оснащать двигателями GE-F414. Данная силовая установка от американской компании General Electric создавалась для истребителя F/A-18E и считается наиболее продвинутой среди западных аналогов.

В последующем, в рамках реализации проекта AMCA MkII, индийская оборонка намерена снарядить машину новым двигателем. Как отмечается в издании, в этих целях НИЦ газовых турбин GTRE (в составе DRDO – примерного аналога «Ростеха») приступил к поиску иностранного партнера. Среди кандидатов называются западные компании Rolls-Royce, Safran и GE. Определиться с партнером планируется к середине 2024 года, а заключить контракт – в текущем или начале следующего года.

Источник изображения: topwar.ru

Новая силовая установка должна быть способна развивать тягу в 110-130 кН. Как ожидается, ей будут оснащаться не только боевой самолет 5-го поколения, но и новый палубный истребитель TEDBF и модернизированные легкие истребители Tejas MkII MLU.

Примечательно, что в списке потенциальных партнеров отсутствует Россия, имеющая богатый опыт двигателестроения. Возможно, что Москва осталась вне игры из-за угрозы ухудшения отношений с Вашингтоном, который налаживает всё более тесные военно-технические связи с Нью-Дели.

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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
F-18
Tejas
Компании
DRDO
General Electric
Rolls-Royce
Safran
Проекты
Истребитель 5 поколения
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