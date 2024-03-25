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Военное обозрение

Опубликованы кадры ранее неизвестного китайского ударного вертолета

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Источник изображения: topwar.ru

В китайском сегменте интернета опубликованы фотографии, на которых запечатлена новая винтокрылая машина, разрабатываемая в интересах НОАК. Ранее она не попадала в объективы, в связи с чем вызвала повышенный интерес среди военных обозревателей.

Судя по представленным изображениям, визуально она схожа с вертолетом Z-20, однако при этом имеет ряд принципиальных отличий. В частности, отличается конструкция передней части машины; летчики находятся в соответствии со схемой «тандем» – на переднем кресле и заднем, расположенном несколько выше; применяется другой механизм рассеивания выхлопных газов, исходящих от силовой установки.

Источник изображения: topwar.ru

Как можно предположить, новая машина создана на базе Z-20, которую и ранее западные обозреватели называли китайской «реинкарнацией» американского ударного вертолета AH-64 Apache. Теперь же новый продукт, получивший среди экспертов обозначение Z-21, и вовсе, как указывается, схож с ним. При этом как Z-21 называется в действительности неизвестно: до появления указанных фотографий о его существовании не знали.

Источник изображения: topwar.ru

Примечательно, что на китайских ресурсах главным образом обсуждается вопрос, не скопирована ли новая машина с российского Ми-28 или Ми-28НМ, а не с американского Apache.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
AH-64
Z-20
МИ-28
Ми-28Н
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1 комментарий
№1
25.03.2024 09:15
0
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Ответ Воину3D, и ему подобным. Не потому, что они того стОят - просто тема важная. :)