Специалисты ремонтно-восстановительных подразделений группировки войск «Восток» приступили в зоне спецоперации к апробации экспериментального мобильного аддитивного комплекса для изготовления высокодефицитных деталей, используемых при ремонте поврежденной техники. Минобороны РФ 24 марта показало фрагмент работы специалистов и техники.

Аддитивная установка проходит тестирование в полевых условиях в ремонтно-эвакуационной части группировки войск «Восток» в непосредственной близости от зоны боевых действий. Новая технология изготовления резинотехнических деталей и запасных частей на 3D-принтере уже доказала свою высокую эффективность. Суть инновации в том, что на специальном комплексе, оборудованном 3D-принтерами, изготавливаются детали и комплектующие из резины для поврежденной в боях техники.

«Данный мобильный комплекс предназначен для восстановления и производства высокодефицитных деталей. Это комплекс полного цикла, позволяющий выпускать свыше 10 деталей в сутки в условиях работы одной смены, а при необходимости может перейти на круглосуточный режим работы в три смены. Необходимые детали могут быть выпущены менее чем за сутки с момента поступления детали в работу», — рассказал начальник мобильного аддитивного комплекса группировки войск «Восток» Игорь.

Использование комплекса позволяет изготавливать недостающие детали и вести ремонтные работы по восстановлению техники практически в любых условиях. Сложности с логистикой и доставкой комплектующих в район боевых действий больше не помеха, так как новейшее оборудование в короткий срок выпустит нужную деталь в полном соответствии с техническими характеристиками.

Всё оборудование, как и сырье для запчастей, отечественное, благодаря чему разработчикам удалось добиться замкнутого производственного цикла, добавили в оборонном ведомстве.

3 декабря 2023 года Минобороны показало, как специалисты ремонтных подразделений Западного военного округа (ЗВО) показали, как проводят ремонт, модернизацию и бесперебойное обслуживание вооружения и военной техники (ВВТ) в зоне спецоперации. Задача ремонтного батальона — своевременно отремонтировать колесную и гусеничную технику, которая поступает с передовой.

7 октября корреспондент «Известий» Марина Кравцова побывала в одном из прифронтовых рембатов. По ее словам, служащие ремонтно-эвакуационной роты умело восстанавливают почти всю поврежденную в боях на Украине технику: только одна из 50 пострадавших боевых машин будет списана.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

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