Путин подписал закон о создании казачьего мобилизационного людского резерва

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании казачьего мобилизационного резерва, предусматривающий заключение договоров с Минобороны для членов казачьих обществ.

Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

"Проект федерального закона... разработан в целях определения основ предназначения казачества при прохождении службы в мобилизационном людском резерве Вооруженных Сил Российской Федерации и уточнения обязательств, прав и полномочий казачьих обществ в части приема и выполнения их членами обязательства по пребыванию в мобилизационном людском резерве", - отмечалось в пояснительной записке.

Авторы закона отмечали, что с учетом имеющейся военной подготовки граждане, являющиеся членами казачьих обществ, являются одной из наиболее востребованных категорий граждан, пребывающих в запасе, для формирования мобилизационного людского резерва.

В ходе обсуждений, в поправках, принятых ко второму чтению, депутаты предложили предусмотреть, что члены казачьего общества, принявшие на себя обязательства по несению государственной или иной службы и пребывающие в запасе ВС РФ, Службы внешней разведки и ФСБ, поступают в мобилизационный людской резерв ВС РФ и других войск, воинских формирований и органов на добровольной основе путем заключения контракта.

"В соответствии с договором (соглашением), заключенным всероссийским казачьим обществом с министерством обороны Российской Федерации или иным федеральным органом исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, войсковые казачьи общества заключают договоры (соглашения) с территориальными органами министерства обороны Российской Федерации или иных федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба", - отмечалось в поправках.