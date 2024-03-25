Добавит огневой мощи танкам Т-72: в Турции испытывают новую башню MZK

Источник изображения: topwar.ru
Турецкая компания Roketsan сообщила об успешном завершении полигонных испытаний башенной системы MZK105, которая должна стать основой для создания более тяжелой версии, вооруженной пушками советского калибра. Цель данной разработки – создать башню, способную добавить огневой мощи и повысить защиту танков семейств М60, Leopard 1 и Т-72.
Впервые MZK105 была продемонстрирована в начале прошлого года, а в июне 2023 года были показаны кадры первых полигонных испытаний, на которых башня тестировалась на шасси танка М60А3.
На текущий момент MZK оснащена 105-мм пушкой (вероятно, американской М68 или ее производной), однако ее можно заменить на 125-мм орудие, идентичное советским образцам, которые ведут огонь не унитарными снарядами, а выстрелами раздельного заряжания. В этом случае боевое отделение получает обозначение MZK125 и снаряжено автоматом заряжания, позволяя сократить состав экипажа на одного бойца.
- говорится в издании Defence24.
Как отмечает разработчик, модули ДЗ, установленные на MZK, предназначены для обеспечения защиты от противотанковых управляемых ракет, оснащенных тандемной кумулятивной боевой частью.
- полагают в издании.
Источник изображения: topwar.ru
Верхняя часть башни также покрыта ДЗ, что должно повысить уровень защиты от барражирующих боеприпасов или FPV-дронов. Кроме того, была установлена современная СУО и система оповещения о лазерном облучении.
Пока неизвестно, сколько экземпляров модернизированного М60А3 намерена заказать турецкая армия. Она имеет на вооружении более 600 оригинальных M60A3, а также 166 танков, улучшенных до стандарта M60T. На ее оснащении также состоят [не считая Leopard 1/2] около 350 единиц М48А5Т2, но на смену этим машинам, скорее всего, в первую очередь придут новые танки Altay, серийное производство которых должно начаться в ближайшие годы.
- делают вывод в издании.