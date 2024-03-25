Добавит огневой мощи танкам Т-72: в Турции испытывают новую башню MZK

Источник изображения: topwar.ru

Турецкая компания Roketsan сообщила об успешном завершении полигонных испытаний башенной системы MZK105, которая должна стать основой для создания более тяжелой версии, вооруженной пушками советского калибра. Цель данной разработки – создать башню, способную добавить огневой мощи и повысить защиту танков семейств М60, Leopard 1 и Т-72.

Впервые MZK105 была продемонстрирована в начале прошлого года, а в июне 2023 года были показаны кадры первых полигонных испытаний, на которых башня тестировалась на шасси танка М60А3.

На текущий момент MZK оснащена 105-мм пушкой (вероятно, американской М68 или ее производной), однако ее можно заменить на 125-мм орудие, идентичное советским образцам, которые ведут огонь не унитарными снарядами, а выстрелами раздельного заряжания. В этом случае боевое отделение получает обозначение MZK125 и снаряжено автоматом заряжания, позволяя сократить состав экипажа на одного бойца.

Изначально новая башня, концептуально схожая с российским проектом «Бурлак», задумывалась не только для модернизации турецких M60, но и для улучшения Т-72, состоящего на вооружении зарубежных стран

- говорится в издании Defence24.

Как отмечает разработчик, модули ДЗ, установленные на MZK, предназначены для обеспечения защиты от противотанковых управляемых ракет, оснащенных тандемной кумулятивной боевой частью.

Однако это заявление вызывает некоторые сомнения, учитывая повышенную эффективность многих современных ПТУР, в том числе российского 9М133 «Корнет»

- полагают в издании.

Источник изображения: topwar.ru

Верхняя часть башни также покрыта ДЗ, что должно повысить уровень защиты от барражирующих боеприпасов или FPV-дронов. Кроме того, была установлена современная СУО и система оповещения о лазерном облучении.

Пока неизвестно, сколько экземпляров модернизированного М60А3 намерена заказать турецкая армия. Она имеет на вооружении более 600 оригинальных M60A3, а также 166 танков, улучшенных до стандарта M60T. На ее оснащении также состоят [не считая Leopard 1/2] около 350 единиц М48А5Т2, но на смену этим машинам, скорее всего, в первую очередь придут новые танки Altay, серийное производство которых должно начаться в ближайшие годы.

Разработчик возлагает большие надежды на экспорт новой башенной системы нынешним пользователям M60, включая Египет, Йемен, Саудовскую Аравию и Марокко. Однако нельзя исключать, что пакет модернизации Т-72 [в лице MZK125] станет более популярным, поскольку группа пользователей советской машины очень велика

- делают вывод в издании.