От Patria до sWaTrInf: страны ЕС заказывают новую бронетехнику

Источник изображения: topwar.ru

Cobra II в противотанковой версии

После передачи ВСУ значительных объемов матчасти армии европейских стран столкнулись с ее нехваткой для собственных нужд. В связи с этим наблюдается рост числа новых сделок, предусматривающих поставки новой бронетехники.

21 марта 2024 года бундесвер приобрел у Rheinmetall колесные БМП sWaTrInf, размещенные на шасси БТР Boxer 8x8: за €2,7 млрд немецкая компания должна передать армии 123 единицы техники в период с 2025 до 2030 года.

SwaTrInf рассматриваются в качестве преемников части парка танкеток Wiesel. Они будут оснащены обитаемыми башнями Lance с 30-мм автоматической пушкой Mk 30-2ABM и ПТРК Spike-LR2. Машины пойдут на вооружение так называемых бригад «средней тяжести», уже оснащенных БТР Boxer, которых бундесвер приобрел в общей сложности около 400 единиц.

Источник изображения: topwar.ru

sWaTrInf

На днях Минобороны Швеции заказало у финской компании Patria еще 321 колесный БТР Pansarterrängbil 300A (Patgb 300A, местное обозначение Patria 6x6) для моторизованных, зенитных и артиллерийских подразделений. Стоимость контракта составляет €0,46 млрд и он должен быть закрыт в 2030 году. Начало поставок ожидается в 2025 году.

Ранее, в апреле 2020 года, Стокгольм приобрел 20 машин этой модели в предсерийном варианте. Patgb 300A будет адаптирован к требованиям шведской армии, в частности машины должны быть оснащены дымовыми ПУ и дистанционно управляемым боевым модулем (в предсерийных машинах использовалась поворотная обитаемая турель) с различным типом вооружений, в зависимости от конкретной модификации (крупнокалиберный пулемет, автоматический гранатомет или ПТУР). При этом предусматриваются варианты командирской и санитарной машины.

Близится к завершению тендер Минобороны Румынии, предусматривающий выбор поставщика 1059 колесных бронемашин 4x4 за более чем $1 млрд. Из него уже выбыли французская компания Arquus (предлагавшая бронеавтомобиль Sherpa) и американская Oshkosh. Причина заключалась в жестких требованиях, как технических, так и финансовых, которые некоторые эксперты оценивали как нереальные. В случае с Oshkosh Бухарест ожидал, в числе прочего, передачу технологий, на что Конгресс США не желал соглашаться.

В итоге в румынском тендере остался только один участник – турецкая компания Otokar с БА Cobra II 4х4. Производитель предлагает их поставлять в 9 вариантах, в том числе в модификации БТР, противотанковой машины, разведывательной платформы, передового наблюдательного пункта. Ожидается, что контракт на их поставку будет заключен к концу года.