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Военное обозрение

«Раскрыт ряд новых деталей»: кадры полёта турецкого беспилотника Bayraktar TB3

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Источник изображения: topwar.ru

TB3 с ОЭС под фюзеляжем

Турецкая компания Baykar выложила в сеть новые кадры летных испытаний беспилотника Bayraktar TB3. При этом на втором прототипе данной машины, поднявшейся в воздух, был замечен ряд отличительных особенностей.

Последние испытания раскрыли ряд новых деталей. БПЛА оснащен электрооптической системой CATS от компании Aselsan. Во время взлета она находится внутри фюзеляжа, а при подъеме шасси выходит наружу

- указывается в издании SavunmaSanayiST.

Источник изображения: topwar.ru

TB3 с ОЭС внутри фюзеляжа

Как отмечается, данный выдвижной механизм облегчает взлет/посадку беспилотника в плохих погодных условиях, поскольку его части, оказывающие аэродинамическое сопротивление, в это время находятся внутри БПЛА.

Также это будет благоприятствовать работе ударно-разведывательного дрона с морских платформ. Соответствующие испытания планируется начать в текущем году, используя универсальный десантный корабль TCG Anadolu. Учитывая отказ США поставлять Турции истребители F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, авиакрыло данного УДК будет, по всей видимости, состоять главным образом из вертолетов и крупногабаритных дронов, включая Bayraktar TB3.

Источник изображения: topwar.ru

Подъем шасси синхронизирован с положением ОЭС

Данный беспилотник совершил свой первый полет 27 октября 2023 года. С тех пор ведется его доработка как для нужд Минобороны Турции, так и для уже появившихся иностранных заказчиков.

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Страны
США
Турция
Продукция
Anadolu УДК
F-35B
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Aselsan
Проекты
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