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Военное обозрение

«Лётчики почти не летают, а моряки не выходят в море»: Минобороны Болгарии заявляет о резком сокращении военных кадров

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Источник изображения: topwar.ru

Кадровый коллапс в болгарской армии углубляется: в прошлом году количество вакансий увеличилось еще больше, достигнув почти 22%, а численность резерва составляет всего 16%. На этом фоне правительство намерено поднять вопрос об обязательной военной подготовке граждан страны.

Как следует из официального доклада, по состоянию на 31 декабря 2023 года нехватка офицеров составила 26,1%, кандидатов в офицеры 6,1%, сержантов 11,2% и рядового состава 27,6%.

Армия продолжает таять. Ни для кого не секрет, что некоторые подразделения практически не функционируют из-за дефицита людей. Военные летчики почти не летают, а моряки почти не выходят в море

- говорится в болгарском издании Mediapool.

Как считают в Минобороны, основная причина кадрового голода заключается в том, что уровень оплаты труда остается неконкурентоспособным, несмотря на повышение шестой год подряд окладов военнослужащих в среднем на 10%.

В прошлом году глава военного ведомства Тодор Тагарев отметил, что число желающих стать частью болгарской армии резко сократилось и это связано с «мощной дезинформационной кампанией и пропагандой, которая отвечает пророссийским интересам». В качестве примера он привел «ложные заявления о том, что София отправит солдат на Украину».

В этом году ситуация хуже. И для меня, не проводя никаких специальных исследований, пропаганда и дезинформация, которыми наводнено болгарское общество, являются очень логичным объяснением

- заявил министр обороны.

Количество летных часов и дней, проведенных в море, «остается катастрофически недостаточным». Эта тенденция сохраняется уже много лет, но конкретные данные засекречены.

Физически и технологически устаревшие вооружения и матчасть продолжают оказывать негативное влияние на качество выполнения задач

- говорится в докладе.

При этом, как отмечается, перед Софией стоит целый ряд угроз: «агрессивные» действия России, антиболгарская риторика в Северной Македонии, неурегулированность отношений между Сербией и Косово и «сепаратистские амбиции сербских элементов» в Боснии и Герцеговине.

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