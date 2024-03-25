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Военное обозрение

«Такая защита встречается впервые»: российская подлодка замечена с «противодроновым козырьком»

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Источник изображения: topwar.ru

В сети фигурируют снимки, на которых изображена подводная лодка ВМФ России, оснащенная, судя по всему, средствами защиты от дронов.

Подобная мера, будучи использованной на боевом корабле, встречается впервые в мире

- говорится в индийском издании IDRW.

Речь идет об атомном крейсере «Тула» проекта «Дельфин», который проходит службу на Северном флоте и предназначен для нанесения удара по противнику баллистическими ракетами «Синева» с ядерной начинкой. На подлодке заметна конструкция в виде клетки, окружающая ее боевую рубку.

Эта импровизированная броня обычно встречается на танках и других бронированных машинах в зонах боевых действий

- отмечается в издании.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывает автор, размещение противодроновых козырьков на российских субмаринах может означать растущую обеспокоенность командования угрозой, которую несут атаки украинских беспилотников.

Эффективность этой клеточной брони на подводной лодке еще предстоит определить. Некоторые аналитики сомневаются в ее полезности под водой, в то время как другие признают, что она может обеспечить некоторую ограниченную защиту от малогабаритных коммерчески доступных дронов

- говорится в индийской прессе.

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Россия
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Ядерный щит
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