Разгонный шок: у США трудности с разработкой новых гиперзвуковых ракет

Смогут ли американцы составить конкуренцию России в этой гонке

Военно-воздушные силы США 17 марта провели испытательный пуск гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Он был выполнен с самолета-носителя B-52H над Тихим океаном. Его итог Пентагон не оглашает, но нельзя исключить, что этот пуск AGM-183A станет последним. Дело в том, что программа ARRW, в рамках которой разрабатывается ракета, не получила финансирования в бюджете Пентагона на 2024 год. Это уже второй американский проект гиперзвуковых ракет «воздух – земля», который потерпел неудачу. Могут ли за океаном, отчаявшись, свернуть работы по подобным системам для ВВС, разбирались «Известия».

Неудачная программа

Cамолет-носитель ракеты AGM-183A стартовал не с территории США, а с военно-воздушной базы на острове Гуам в Тихом океане. Испытания обеспечивали воздушные наблюдатели американского агентства по противоракетной обороне и специальные корабли. Пролетев 4 тыс. км, носитель выполнил пуск гиперзвуковой ракеты по полигону имени Рональда Рейгана, который также находится в Тихом океане на Маршалловых островах.

Понятно, что такой план испытаний мог иметь целью продемонстрировать возможности Военно-воздушных сил США по нанесению ударов за тысячи километров от баз, на трансокеанских расстояниях, с применением ракет и в непосредственной близости от территории Китая. На случай возможного конфликта именно такие сценарии ракетных ударов и будут отрабатываться американскими дальними бомбардировщиками.

Белые ракеты AGM-183A на самолете-носителе B-52H Источник изображения: Фото: TASS/АВАСА

В целом программу испытаний ракеты AGM-183A сложно назвать удачной. Текущий пуск должен был состояться 4 марта, но его отменили, когда все самолеты сопровождения испытаний уже находились в воздухе. Причины не объявлялись, но с большой вероятностью они носят технический характер. В 2021–2023 годах несколько испытательных пусков также прошли неудачно — то не стартовал маршевый двигатель, то происходили сбои в системах передачи данных, то обнаруживались другие неисправности. В успешных же пусках ракета разгонялась до пяти скоростей звука, что вообще-то является лишь нижней границей гиперзвука.

Программа создания 20-маховой ракеты ARRW (от англ. Air-Launched Rapid Response Weapon — оружие быстрого реагирования воздушного базирования) с планирующим клинообразным боевым блоком несколько лет назад пришла на смену закрытой программе HCSW (от англ. Hypersonic Conventional Strike Weapon — гиперзвуковое оружие неядерного удара). В ее рамках компания «Локхид» планировала создать ракеты с дальностью действия 1,6 тыс. км, которую смогут нести самолеты B-1B, B-52H и даже F-15EX. Неядерный удар означает возможность применения в конфликтах низкой интенсивности, но в перспективе такая ракета, конечно, может быть оснащена и ядерной боеголовкой.

Фото: TASS/АВАСА Источник изображения: iz.ru

В случае успешной разработки AGM-183A могли бы эффективно применяться против систем ПВО и ПРО, так как отражение ударов маневрирующих на скорости 20 М ракет — крайне сложная задача для современных оборонительных систем. А вот после расчистки территории от средств ПВО в образовавшуюся брешь могут заходить и дроны, и самолеты пятого поколения и менее скоростные, но более смертоносные крылатые ракеты.

Стратегические бомбардировщики B-52H могли бы нести достаточно большое количество AGM-183A как на внутренних барабанных пусковых установках, так и под крылом. Масса одной — около 3 т, а значит, тяжелому самолету-носителю под силу взять под крыло десяток таких изделий. Более легкий F-15E может нести 2–3 изделия, что позволяет обеспечить гибкость и широкий охват географии применения, а в перспективе позволит поставлять неядерный гиперзвук на экспорт.

Но главная проблема программы ARRW в том, что она не получила финансирования в бюджете Пентагона на 2024 год. То есть фактически получается, что эта программа закрыта, а пуск 17 марта был, видимо, последним. И это уже второй проект гиперзвуковых ракет «воздух – земля», который потерпел неудачу. Основная причина — сложность создания изделий с требуемыми характеристиками. Могут ли за океаном, отчаявшись, свернуть работы по гиперзвуковым системам?

Трудности разработки

Маловероятно, что неудача с программой ARRW приведет к прекращению разработки ракет воздушного базирования с большими гиперзвуковыми скоростями. Дело в том, что в США военно-воздушные силы обладают большим флотом ударных самолетов-носителей, которые нельзя оставить без средств поражения особо важных и защищенных целей.

Только в дальней авиации США в ближайшие годы будет четыре самолета: B-52H, B-1B, B-2 и новый B-21. Дальше идут многоцелевые F-15EX и F-35, которые также должны нести ударное вооружение. Всего получается несколько сотен потенциальных носителей, которые, в случае конфликта высокой интенсивности с сильным и передовым противником, должны быть оснащены тысячами гиперзвуковых изделий. Это для ВВС США насущная необходимость.

Истребитель F-15EX ВВС США Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

И поэтому, скорее всего, на место ARRW придет некая новая программа, в которой будут использованы наработки по AGM-183A. Либо для вооружения стратегических бомбардировщиков будет создаваться что-то совсем новое — например, американский аналог российского «Кинжала». Технологически эта задача может оказаться более реалистичной, чем создание уникальной перспективной ракеты ARRW с планирующим гиперзвуковым боевым блоком.

Но в США есть и другие программы создания гиперзвуковых ракет воздушного базирования. Для применения с истребителем-бомбардировщиком F-15E создается менее габаритное и менее скоростное (семь скоростей звука) изделие HACM с прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Контракт на его создание Пентагон заключил с компанией Raytheon в 2022 году, и начиная с 2023 года это единственный гиперзвуковой проект ВВС США, который получил финансирование в том числе на 2024 год. Да, такой гиперзвук — это не 20 М, но лучше, чем ничего, и опять же с возможностью размещения на широкой номенклатуре носителей.

Фото: U.S. Air Force Источник изображения: iz.ru

В любом случае до появления на вооружении ВВС США гиперзвуковых ракет пройдет не менее трех-четырех лет. Причем независимо от того, будут ли работы по AGM-183A полностью прекращены или ракета найдет свою «реинкарнацию» в каком-то новом проекте. Ракеты пока не созданы, не прошли испытания, требуется время для их доводки и создания новых образцов, а с современной высокотехнологичной техникой это не получается моментально. И да, основной конкурент США по гиперзвуку — Россия — ушел уже очень далеко вперед и Штаты здесь находятся в позиции догоняющей стороны.

Дмитрий Корнев