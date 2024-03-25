«Доверие к ядерному арсеналу подорвано»: британская подлодка Vanguard запечатлена со следами износа

Источник изображения: topwar.ru

В сети появились изображения атомной подводной лодки британского флота Vanguard со следами износа, которые вызвали у обозревателей целый ряд вопросов о состоянии средств ядерного сдерживания и обороноспособности страны в целом.

Ранее данная субмарина уже вносила беспокойство в ряды западных экспертов: в феврале стало известно, что подлодка дважды провалила запуски ядерных ракет Trident II. Кроме того, озвучивалась информация об опасном инциденте, произошедшем в 2023 году, когда на АПЛ произошел критический сбой глубиномера, из-за чего экипаж не знал об истинном положении подлодки в море.

Теперь Vanguard, вернувшаяся из похода на базу Клайд в Фаслейне, Шотландия, снова стала предметом разбирательств.

На фотографиях, сделанных местными жителями, запечатлены ржавчина и отсутствующие панели на корпусе подводной лодки, что вызывает широкую озабоченность и насмешки в социальных сетях

- говорится на ресурсе India Defence.

Источник изображения: topwar.ru

Как отмечается, критики требуют от британского правительства большей прозрачности, призывая к всесторонней оценке ядерной инфраструктуры в Фаслейне и истинной оперативной готовности подводных лодок класса Vanguard [всего в строю 4 АПЛ этого проекта].

Недавние изображения в сочетании с историей неудачных ракетных испытаний и слухами об авариях серьезно подорвали доверие общественности к ядерному арсеналу Британии

- отмечается в издании.