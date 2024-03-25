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«Уралвагонзавод» усилил защиту бронетехники

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости.

«Уралвагонзавод» усилил защиту бронетехники от противотанковых снарядов

Входящее в «Уралвагонзавод» Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения (УКБТМ) разработало сборный боек противокумулятивного экрана, который усиливает защиту бронетехники, обеспечивая эффективное повреждение противотанковых снарядов. Об этом в Telegram сообщает «Уралвагонзавод».

Проверка усиленной защиты бронетехники состоялась в одном из цехов предприятия с использованием нового изобретения. «Команда КБ механизации и автоматизации производства запатентовала способ создания сочетаний крен-дифферентных положений тяжелого изделия и стенд для его осуществления. Преимущество изобретения заключается в надежном креплении машины и возможности ее поворота во всех направлениях», — заявили в «Уралвагонзаводе».

Ранее ТАСС сообщил, что специалисты Научно-производственного объединения (НПО) «Импульс» разработали координатор для самоприцеливающихся боевых элементов нового поколения, которые смогут обнаруживать бронетехнику.

В феврале госкорпорация «Ростех» сообщила, что российские боевые машины пехоты БМП-3 эффективно поражают американские БМП M2 Bradley в зоне проведения специальной военной операции.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Bradley
БМП-3
Компании
Ростех
УКБТМ
Уралвагонзавод
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