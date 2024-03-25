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Военное обозрение

Небензя: В случае отправки французских военных на Украину, они станут приоритетной целью для российской армии

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Источник изображения: topwar.ru

Российская армия будет рассматривать французских военных как приоритетную цель, если Париж примет решение отправить их на Украину. С таким заявлением выступил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.

Российский дипломат предупредил французов, что планируя отправку войск на Украину, правительство Франции готовит для них незавидную участь, они выступят в качестве приоритетных целей для российских войск. При этом цель будет законная, поскольку отправкой войск Франция вмешается в конфликт, фактически объявив России войну.

Планируя направление уже регулярных войск, Парижу следует запомнить важную вещь — они будут рассматриваться в качестве законной и даже приоритетной цели для нашей армии

- заявил Небензя добавив, что Запад уже подвел Украину к краю пропасти поставками военной помощи. Также он добавил, что сейчас у западных стран начался "мандраж", потому что нанести поражение России они не смогли и их очень сильно пугает победа России.

По словам российского постпреда, масштабы участия НАТО в поддержании на плаву киевской хунты гораздо шире, чем это пытаются подать в Вашингтоне и Брюсселе. Несмотря на это, Украина неминуемо движется к своему поражению. Также Небензя напомнил Франции, что буквально сегодня празднуется 210-я годовщина входа русских войск в Париж, посоветовав французам и немцам не забывать уроки истории, чтобы потом не "кусать локти".

Продолжая говорить об Украине российский дипломат отметил, что на сегодняшний день Россия фактически выполнила задачу СВО по демилитаризации этой страны, поскольку ничего своего у ВСУ не осталось. Сейчас украинские военные воюют только западным оружием.

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