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Военное обозрение

Аргентина решила приобрести датские истребители F-16

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Источник изображения: topwar.ru

На протяжении почти 10 лет Минобороны Аргентины анализировало различные варианты воссоздания парка сверхзвуковых истребителей, в частности за счет приобретения российских и китайских самолетов. После того, как власть в этой стране в декабре 2023 года оказалась в руках проамериканских деятелей, итоговое решение не заставило себя ждать.

Источники местного издания Zona Militar сообщили, что письмо о намерениях, запускающее процесс закупки истребителей F-16, будет подписано Аргентиной и Данией в ближайшее время, во время встречи министров обороны двух стран, запланированной на апрель текущего года.

Благодаря приобретению датских самолетов ВВС Аргентины восстановят возможности сверхзвукового перехвата, а также внедрят новые технологии, такие как способность запускать ракеты типа BVR [«за пределами видимости», то есть способные действовать на дистанции более 37 км] и управляемое оружие для работы по наземным целям

- отмечается в издании.

Как указывается, США ранее одобрили продажу Буэнос-Айресу до 38 F-16, снятых с вооружения ВВС Дании. Это число с учетом оперативных потребностей ВВС Аргентины будет сокращено до 24 единиц (плюс еще одна машина для наземной подготовки).

При этом предстоят значительные инвестиции в инфраструктуру, которые уже фигурируют в проекте бюджета на 2024 год: ассигнования на строительные работы и модернизацию объектов 6-й авиационной бригады в Тандиле, провинция Буэнос-Айрес, и базы технического обслуживания в Рио-Куарто, Кордова.

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Страны
Аргентина
Дания
США
Продукция
F-16
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