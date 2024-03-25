Небензя заявил, что Россия выполнила одну из целей СВО

Небензя: своего оружия у Украины нет, ВСУ выживают за счет поставок НАТО

МОСКВА, 22 марта/ Радио Sputnik. Одну из целей специальной военной операции России на Украине можно считать выполненной, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред России при организации Василий Небензя.

"С учетом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена. Теперь боевики выживают исключительно за счет поставок от стран НАТО", – цитирует его РИА Новости.

В Москве неоднократно заявляли, что СВО преследует три цели: демилитаризация и денацификация Украины, а также обеспечение безопасности людей, проживающих в новых российских регионах.

Радио Sputnik писало, что ЕС намерен закупать оружие для Киева в обход документального запрета.