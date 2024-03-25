Глава Роскосмоса лично рассказал экипажу "Союза МС-25" о результатах работы госкомиссии

Юрий Борисов поделился с экипажем планами по предстоящему пуску и возвращению

БАЙКОНУР /Казахстан/, 22 марта. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов выпил чаю с экипажем "Союза МС-25", запуск которого был отменен вчера. Он рассказал им о результатах работы государственной комиссии по выяснению причин произошедшего и планах по предстоящему пуску, сообщили журналистам в Роскосмосе.

"После заседания государственной комиссии генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов пообщался с членами экипажа "Союз МС-25". Во время чаепития с экипажем, Юрий Борисов рассказал о результатах работы госкомиссии и о планах по пуску и возвращению экипажа", - говорится в справочной информации по предстоящему повторному пуску.

В четверг на космодроме Байконур произошла автоматическая отмена пуска ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая должна была вывести на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-25" с экипажем 21-й экспедиции посещения МКС. Как сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов, отмена вызвана просадкой напряжения химического источника тока в ракете, сам экипаж не пострадал. Он добавил, что старт перенесен на 15:36 мск в субботу, 23 марта.

В истории российской космонавтики ранее не случались отмены пилотируемых пусков, при которых экипаж бы уже сидел в корабле. В СССР такое произошло один раз в 1969 году - тогда был отменен запуск "Союза-4", на борту которого находился космонавт Владимир Шаталов.