Российский истребитель Су-27 может одержать победу над американским F-15 в воздушной дуэли. Об этом 22 марта написал журнал The National Interest.

«Еще в 1986 году ранняя версия Су-27 побила все рекорды скорости набора высоты F-15. Если Су-27 когда-нибудь столкнется с F-15, то, возможно, сможет превзойти американский военный самолет, что будет иметь реальные последствия для борьбы между силами НАТО и России», — говорится в статье.

Авторы отмечают, что Су-27 доказал свою силу благодаря высокой маневренности и впечатляющей скорости. Он также может быть оснащен широким спектром вооружения и устройств.

«Это с разрушительным эффектом было продемонстрировано во время различных недавних военных кампаний, особенно в Сирии и на Украине», — написано в материале.

20 марта газета The Times сообщила, что российские умные авиабомбы стали новой смертельной угрозой для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По мнению военного руководства, единственный ответ на это оружие — западные истребители, которые смогут бороться с российской авиацией, но их активное применение откладывается в связи с материально-техническим обеспечением и проблемами в обучении, заключило издание.

Ранее, 2 марта, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что у России есть время, чтобы подготовиться и найти адекватный ответ в случае, если Украине поставят истребители F-16.