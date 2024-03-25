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ТАСС

Глава Евросовета после слов Пескова о войне призвал не тревожить население ЕС

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Глава Европейского совета Шарль Мишель
Глава Европейского совета Шарль Мишель.
Источник изображения: AP Photo/ Virginia Mayo

Шарль Мишель отметил, что "представитель Кремля объявил сегодня состояние войны, решение о котором принято в России"

БРЮССЕЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Глава Европейского совета Шарль Мишель расценил слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о "состоянии войны" как подтверждение "важности усиления обороны Евросоюза". Выступая на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, он также призвал "не распространять тревожность среди европейского населения".

"Это заявление подтверждает особую важность дискуссий, которые мы вели вчера на саммите о нашей способности обеспечить безопасность Евросоюза", - прокомментировал Мишель слова Пескова.

По оценке главы Евросовета, "представитель Кремля объявил сегодня состояние войны, решение о котором принято в России". При этом Мишель не дал прямого ответа на вопрос журналистов, "готов ли ЕС к войне с Россией".

В очередной раз возложив на Москву ответственность за конфликт на Украине, он подчеркнул, что Евросоюз продолжит оказывать "всю возможную помощь" Киеву.

Де-юре СВО

Ранее Песков в интервью aif.ru заявил: "Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной".

В ответ на просьбу уточнить, меняют ли его слова о превращении СВО в войну статус этого конфликта, представитель Кремля сказал: "По сути, после того как коллективный Запад вступил [в конфликт], это превратилось в войну для нас. Это не связано с какими-то юридическими изменениями, это [по-прежнему] специальная военная операция де-юре". Он также призвал не сравнивать использование им слова "война" с тем, что подразумевают под ним участники акций против СВО. 

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Россия
Украина
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Евросоюз
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