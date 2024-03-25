Белый дом заявил о необходимости нарастить поставки средств ПВО Киеву

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Эйдриенн Уотсон сообщила, что США осуждают удары РФ по объектам на Украине

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Вашингтонская администрация считает важным обеспечить дополнительные поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) Украине. Об этом заявила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.

Она отметила, что США осуждают удары РФ по объектам на Украине. "Чрезвычайно важно, чтобы мы предоставили Украине больше средств ПВО для защиты от таких атак", - написала Уотсон в X. "Республиканцы в Палате представителей должны как можно скорее одобрить запрос на выделение дополнительных средств на нужды национальной безопасности", - добавила она.

Вооруженные силы России с 16 по 22 марта в ответ на обстрелы российской территории и попытки прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли 49 ударов возмездия, в том числе ракетами "Кинжал", сообщили ранее в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что "в результате ударов были поражены центры принятия решений ВСУ, объекты аэродромной инфраструктуры, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады хранения БПЛА и безэкипажных катеров, базы материально-технического обеспечения, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников".