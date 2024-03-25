Пробьёт любую бетонную защиту: Эксперт оценил поражающий эффект ФАБ-3000

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Фугасные авиационные бомбы (ФАБ) еще советской разработки, дополненные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), стали настоящим кошмаром для украинских боевиков. Именно эти боеприпасы использовались как одно из основных средств поражения укрепленных позиций противника в ходе освобождения Авдеевки.

Теперь всушникам стоит паниковать еще больше. Вскоре на вооружение ВКС РФ поступят трехтонные фугасные авиабомбы, массовое производство которых с февраля этого года налажено на оборонном предприятии в Нижегородской области. Эксперт российского телеграм-канала «Русский инженер» рассказал, в чем основное отличие и преимущества нового боеприпаса по сравнению с его более легкими и даже тяжелыми аналогами.

Пока что для ФАБ-3000 российские инженеры дорабатывают УМПК, после серийного выпуска модулей этот барражирующий боеприпас наверняка получит возможность поражать цели на расстоянии до 50-60 километров.

Касательно боевой мощи, законы физики никто не отменял, увеличение вдвое массы бомбы по сравнению с ФАБ-1500, не увеличит вдвое диаметр и глубину воронки. Скорее всего, прирост физического поражения составит около 25 процентов. Но важно другое. Вдвое увеличится объем зоны дробления, где избыточное давление во фронте ударной волны гораздо больше одного килограмма на квадратный сантиметр. Такое давление за пределами стойкости большинства железобетонных конструкций.

При попадании ФАБ-500 в какое-нибудь достаточно крупное строение, например, промышленного назначения, основные разрушения происходят в месте взрыва, в стороне от эпицентра повреждения незначительные. Трехтонник за счет большей боевой части разнесет в щепки уже крупный цех, укрепленный ангар или бетонированный опорник. Кроме того, размер КВО прилета (радиус точности попадания) у ФАБ-3000 имеет меньшее значение. Бомба может упасть достаточно далеко от назначенной цели, но последствия прилета для выбранного объекта будут очень разрушительными.

Поэтому, считает эксперт, на дальнейшем наращивании веса БЧ у боеприпасов данного типа можно как бы остановиться. Тем более что бомбы весом в три-четыре тонны по силам всем самолетам фронтовой авиации ВКС РФ, что позволяет массово применять их в зоне СВО. К примеру, ФАБ-9000 можно использовать для поражения единичных очень крупных и устойчивых к ударам объектов, кроме того, их носителями могут быть только самолеты стратегической авиации. С точки зрения КПД, для площадей типа промзон, крупных производств и тех же мостов выгоднее запустить не одну ФАБ-9000, а шесть штук по 1500, либо три по 3000, в зависимости от размера, заглубления и других характеристик объекта, считает эксперт.