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Советник офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал "фиктивной информацией" опубликованное в британском издании Financial Times сообщение, согласно которому власти США призвали Украину прекратить атаки по российской нефтяной инфраструктуре.

По словам главы советника офиса Зеленского, как это ни абсурдно звучит, якобы никто не в силах диктовать Киеву условия ведения боевых действий. Подоляк добавил, что право Украины наносить удары по российской инфраструктуре, используемой для ведения боевых действий, обусловлено действующими нормами международного права. Украина намерена в дальнейшем продолжить нанесение ударов по топливной инфраструктуре России.

При этом ранее вице-премьер украинского правительства Ольга Стефанашина фактически подтвердила информацию британского издания, заявив, что "Киев понимает призывы американских партнеров", однако украинское руководство ответило на эти призывы "достижением своих целей" и "очень успешными операциями" на территории РФ.

Ранее сообщалось, что, по информации британской прессы, США из опасений возможного роста мировых цен на нефть и нефтепродукты, призвали Украину прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Кроме того, Вашингтон опасается ответных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, на которую полагается Запад в своих планах дальнейшего ведения боевых действий.