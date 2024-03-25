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Военное обозрение

«Бронетранспортер с многочисленными проблемами»: британская армия получит сотни машин Ajax

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Источник изображения: topwar.ru

Новейший британский бронетранспортер Ajax на протяжении многих лет проходит испытания. При этом до сих пор данная машина имеет целый ряд технических изъянов, в связи с чем проект так и не достиг стадии зрелости.

Однако это не помешало Минобороны приступить к массовым закупкам БТР. Как указывается в издании UK Defence Journal, к поставке в армию запланированы в общей сложности 446 единиц Ajax в период с 2024 по 2028 год плюс еще 143 уже изготовленные машины должны пройти модернизацию к 2029 году.

Источник изображения: topwar.ru

Программа Ajax стоимостью £5,5 млрд, столкнулась с многочисленными проблемами. В частности, они касались чрезмерного шума и вибрации, потенциально влияющих на здоровье личного состава

- отмечается в издании.

Несмотря на нерешенность этих проблем, Ajax был направлен на испытания в Швецию, которые завершились месяц назад и, со слов командования британской армии, «подтвердили возможность эффективной работы машины в условиях холодного климата».

Следующий шаг – провести испытания в жаркую погоду этим летом. В итоге мы по существу завершим проверку бронемашины, подтвердив возможность ее использования во всех ситуациях

- пояснили в Минобороны.

По всей видимости, в военном ведомстве Британии признали невозможность устранения технических дефектов Ajax, решили попросту проигнорировать их, прикрывшись неясными испытаниями в «холодную и жаркую погоду», и приступили к закупкам сотен единиц проблемного БТР.

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Страны
Швеция
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