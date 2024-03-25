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РИА Новости

"Нечем ответить": в США назвали оружие, которым Россия уничтожит ВСУ

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Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие.
Источник изображения: © AP Photo / Shandyba Mykyta

Forbes: российские планирующие бомбы КАБ уничтожают оборону ВСУ

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Россия уничтожает оборону Украины, используя авиационные бомбы КАБ, которым ВСУ не может ничего противопоставить, пишет военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.

"Сбрасывая больше ста планирующих бомб КАБ в день с расстояния до 60 километров и более, истребители-бомбардировщики "Сухой" ВКС России систематически уничтожают украинскую оборону, облегчая продвижение штурмовых групп российской армии", — говорится в публикации.

По словам Экса, "простенькие" авиабомбы с комплектами спутникового наведения могут стать решающим оружием в украинском конфликте. Обозреватель допустил, что их потенциал может превзойти эффективность FPV-дронов и даже артиллерии.

"На данном этапе Украине практически нечего этому противопоставить", — признал Экс.

Как утверждается в материале, из-за недостаточной дальности действия советские истребители, находящиеся на вооружении ВСУ, не в состоянии перехватывать российские бомбардировщики с планирующими бомбами.

Автор призвал украинцев также не питать иллюзий насчет возможностей американских истребителей F-16, которые, по его словам, будут потеряны вместе с пилотами уже в первые недели участия в бою.

Российская авиация применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
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