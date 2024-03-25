Военный эксперт рассказал об особенностях российских ракет Х-101

Леонков: тепловые ловушки делают российские ракеты Х-101 практически неуязвимыми

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Дозвуковые ракеты Х-101 можно сбить только противоракетами с инфракрасными головками наведения, установка тепловых ловушек практически полностью устраняет такую возможность, рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков.

"Навестись на такую ракету можно только по инфракрасному датчику. А они реагируют на тепловые ловушки. Результат – украинские зенитные ракеты попадают не в нашу ракету, а в гражданские здания", - сказал он, комментируя публикации некоторых российских СМИ, сообщивших, что удары по Днепровской ГЭС на Украине были нанесены модернизированными ракетами Х-101 с тепловыми ловушками.

По словам эксперта, ракеты с тепловыми ловушками стали впервые применяться в ходе специальной военной операции. Дозвуковая ракета Х-101 отстреливает их, когда входит в зону действия украинской противовоздушной обороны, уточнил он.

В ходе удара 22 марта была разрушена энергетическая инфраструктура, которую Киев собирался использовать для подготовки к очередному наступлению, отметил Леонков.

"Они пытались запустить производство, запустить логистику... им помогала в этом Европа. Ну всё, основные восстановленные ТЭС мы немножко подправили", - добавил эксперт.