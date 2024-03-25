Войти
РИА Новости

Военный эксперт рассказал об особенностях российских ракет Х-101

257
0
0
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Леонков: тепловые ловушки делают российские ракеты Х-101 практически неуязвимыми

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Дозвуковые ракеты Х-101 можно сбить только противоракетами с инфракрасными головками наведения, установка тепловых ловушек практически полностью устраняет такую возможность, рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков.

"Навестись на такую ракету можно только по инфракрасному датчику. А они реагируют на тепловые ловушки. Результат – украинские зенитные ракеты попадают не в нашу ракету, а в гражданские здания", - сказал он, комментируя публикации некоторых российских СМИ, сообщивших, что удары по Днепровской ГЭС на Украине были нанесены модернизированными ракетами Х-101 с тепловыми ловушками.

По словам эксперта, ракеты с тепловыми ловушками стали впервые применяться в ходе специальной военной операции. Дозвуковая ракета Х-101 отстреливает их, когда входит в зону действия украинской противовоздушной обороны, уточнил он.

В ходе удара 22 марта была разрушена энергетическая инфраструктура, которую Киев собирался использовать для подготовки к очередному наступлению, отметил Леонков.

"Они пытались запустить производство, запустить логистику... им помогала в этом Европа. Ну всё, основные восстановленные ТЭС мы немножко подправили", - добавил эксперт.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Х-101
Похожие новости
15.12.2014
Под прицелом небесных «киллеров»: почему Америка испугалась русских «медведей» и «лебедей»
23.05.2014
Не только газ
05.03.2014
Право на удар
24.02.2014
России нет смысла выходить из Договора о СНВ
20.12.2013
Есть только час
20.08.2012
В штопоре
28.07.2008
Померяемся дальней авиацией?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.03 09:21
  • 311
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.03 09:15
  • 1
Опубликованы кадры ранее неизвестного китайского ударного вертолета
  • 25.03 04:31
  • 14
Российский завод начал в три смены выпускать трехтонные супербомбы. На что они способны?
  • 25.03 04:22
  • 3
Российские корабли накрыла «Штормовая тень»
  • 25.03 02:04
  • 3
"Обрушение всего украинского фронта". Ждать ли прорыва ВС РФ летом?
  • 24.03 21:54
  • 0
О террористических атаках, и обороне от них.
  • 24.03 20:42
  • 2681
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.03 13:41
  • 2
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35
  • 24.03 13:01
  • 4
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 24.03 12:45
  • 5
Крылатые ракеты Х-101 и Х-102
  • 24.03 12:39
  • 2
Армия США получила первые ракеты PrSM
  • 24.03 12:12
  • 54
Х-101/Х-102 не вмещаются в бомбоотсек Ту-95МС
  • 24.03 11:55
  • 291
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 23.03 21:40
  • 0
Об эскалации в Черном море
  • 23.03 18:51
  • 4
Ответ Воину3D, и ему подобным. Не потому, что они того стОят - просто тема важная. :)